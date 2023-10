El Team Chile sumó su primera medalla en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 con el segundo lugar y plata de Martín Vidaurre en el Cross Country de Mountan Bike. Y pudo ser oro con el nacional liderando casi toda la prueba. Sin embargo el ganador finalmente fue el canadiense Gunnar Holmgren.

Tras la carrera, el deportista chileno habló en zona mixta para compartir su decepción, muy emocionado. Es que Vidaurre hacía gestos de ofrecer disculpas, como si la plata no fuera importante. Quería la medalla de oro.

“Me cuesta estar acá… hice todo lo que pude. Todo el año me preparé de la mejor manera. Me emocioné en la mañana cuando llegué. Creo que se cometió un error tremendo con los tickets y aún así llegó mucha gente. Muchos otros se lo perdió y ahí faltó mucho que hacer”, dijo Vidaurre.

Agregó que “a mí me faltó, se me escapó la de oro, que era lo único que quería, luché con lo que pude, me quedé con lo puesto. La temporada fue larga, pero recibir todo el apoyo de la gente es impresionante. Tenemos para rato todavía. Voy a volver más fuerte que nunca y cada día aprendo más. Gracias a todos los presentes”.

“Toda la carrera fue muy rápida, con un circuito muy rápido. En lo personal tampoco me acomodaba mucho porque era de mucha explosión, y al final al ser él un corredor un poquito más pesado tiene mayor potencia. Se me escapó la medalla al final, traté de controlar la carrera, pero hay que ser realistas e hice lo que pude”, complementó.

Martín Vidaurre sentencia que “ojalá que llevemos el deporte chileno adelante porque queda Martín para rato. Estoy… nada… (se quiebra). Sí, segunda medalla panamericana mía, pero era la de oro. Gracias, estoy muy emocionado”.

El tiempo de Vidaurre

Martín Vidaurre completó el Cross Country en San Carlos de Apoquindo en 1:18:52, 53 segundos más que el ganador de la prueba, Gunnar Holmgren (1:17:59). En tercer lugar llegó el brasileño Jose Gabriel Marques de Almeida con un tiempo de 1:20:13, más de un minuto por detrás del chileno.

¿Cuántas medallas sacó Chile en Lima 2019?

Chile sacó un total de 50 medallas en Lima 2019. Ese es el gran objetivo de nuestro país de cara a Santiago 2023, superar esa participación, la mejor de la historia para el Team Chile en unos Juegos Panamericanos. Fueron 13 oros, 19 platas y 18 bronces.

¿Cuántos años tiene Martín Vidaurre?

Martín Vidaurre tiene 23 años y su gran objetivo es lograr una medalla de oro olímpica. El nacional puso como plazo el objetivo de los Olímpicos 2028, donde aspira a estar más acostumbrado a la elite del Mountain Bike. Logra, de esta forma, su primera medalla panamericana, tras ser cuarto en Lima 2019.