Aylen Fernández lleva el gen y la sangre de campeona. Kuki, la hija de Matías Fernández, está construyendo una prometedora carrera en el patinaje y se volvió a colgar medallas, esta vez en Alemania.

Con 14 años, la retoña del ex Colo Colo y selección chilena compite por el equipo Power Slide Racing, asentado en la zona centro-sur de Alemania, al norte de Núremberg y Múnich.

Este jueves, Aylen compartió a través de sus redes sociales la felicidad y agradecimientos por conseguir medalla de oro en el distancia corta en el reconocido estadio Arena Geisingen, además de oro en distancia corta y bronce en el overall de la localidad de Grob Gerau.

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El festejo de Aylen Fernández en redes sociales

“Siempre es y va a hacer muy lindo que Dios me de la oportunidad de poder competir en estas pistas por mi lindo equipo Power Slide Racing, acompañada por mi familia, y poder disfrutar mi proceso poco a poco”, dijo Aylen acompañando la publicación con fotografías.

Agregó que “sólo yo y Dios sabemos todos los altos y bajos que tuve en estas pistas y también todo lo que sufrí y todo lo que disfruté. Sé que podría haber tenido mejores resultados que los que obtuve, pero a veces hay situaciones externas que no podemos controlar y hay que entenderlas ya que son los planes de Dios”.

“Aunque sé que me cuesta mucho entenderlas, cada competencia me ayuda a poder controlar mejor mis emociones, siempre teniendo fe en Dios. Agradecida por todas las lindas amistades y lazos, y por lo que gané y perdí, aunque esto todavía no se acaba”, complementó.

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Aylen Fernández, quien está acompañada por sus cercanos, incluido Mati Fernández, sentenció “gracias a toda mi familia por darme la oportunidad de viajar y poder acompañarme, los amo demasiado“.

Resumen:

-Aylen Fernández ganó dos medallas de oro y una de bronce en Alemania.

-La patinadora Aylen Fernández, de 14 años, compite por el equipo Power Slide Racing.

– El exfutbolista Matías Fernández acompañó a su hija en las competencias de Geisingen y Grob Gerau.