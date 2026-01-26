Arturo Vidal y Matías Fernández son parte de la Generación Dorada de la selección chilena. Ambos crecieron juntos en Colo Colo, elenco en el que ganaron títulos en el 2006.

La buena onda que tenían los llevó a concentrar juntos en la Roja durante mucho tiempo. Y a pesar de tener personalidades muy diferentes, hay una amistad profunda entre ambos.

De hecho el King contó una intimidad en una actividad privada en la que sorteó unos autos: los apodos con que se tratan con el Mati.

“Yo le digo de cariño Charrito”, señaló Vidal tirando al agua a su ex compañero. “Nos conocemos, es por cosas que sabemos de él”, manifestó en un momento distendido.

“Es de cariño. Los que sabemos le decimos Charrito“, aclaró. Eso sí, el Mati contrataca con un apodo que nadie tenía de Vidal: “Él me dice Payasito a mí”, señaló el ex Barcelona.

Aunque no quiso dar la explicación, es cosa de ver el bigote de Fernández para imaginarse por qué en un ambiente de confianza sus amigos le dicen de esa manera.

Vidal junto a Matías Fernández en la Roja

Vidal cuenta cuando nació su apodo King

Arturo Vidal también señaló cuando nació un apodo que lo acompañó por toda la carrera: el King. Esto porque antes de ir a Europa, en Colo Colo era conocido como el Celia, por un parecido con la cantante Celia Cruz.

“Fue en la Juve, cuando empecé a hacer goles. Ahí cambió”, manifestó. “En Alemania era Vidal, en Italia me pusieron Rey Arturo”, agregó por sus grandes años en la Vecchia Signora.