El mercado de pases sigue moviéndose con fuerza en Sudamérica y Boca Juniors volvió a sorprender. El Xeneize anunció la llegada de Santiago Ascacibar como segundo refuerzo para esta temporada, un volante experimentado que aporta al mediocampo dirigido por Claudio Úbeda.

Ascacibar, de 28 años y con pasos destacados en Estudiantes de La Plata, llega para ofrecer variantes en el corazón del campo del cuadro argentino en una temporada que incluye desafíos locales e internacionales.

ver también Lo desecharon y ahora podría volver: Colo Colo contacta a Williams Alarcón

Este movimiento no solo refuerza a Boca Juniors, sino que también podría tener un efecto directo en la situación de un chileno que también tiene su historia: Williams Alarcón.

El mediocampista formado en Colo Colo fue una de las figuras de Huracán en 2024. Hoy en Boca Juniors, podría perder un puesto en el equipo argentino, pero ganarlo de vuelta en su país.

Santiago Ascacibar es nuevo jugador de Boca

La puerta que se le abre a Alarcón

Con la llegada de Ascacibar, el mediocampo de Boca Juniors suma más competencia y presencia física, lo que podría modificar los planes del cuerpo técnico. En ese contexto, la posición que Alarcón ocupa podría verse relegada o al menos más disputada, lo que ha alimentado rumores sobre su futuro inmediato.

Publicidad

Publicidad

ver también “Es imposible que llegue a Colo Colo”: Desde el entorno de Víctor Dávila le bajan el pulgar al Cacique

Colo Colo ya tomó contacto por la situación del volante al otro lado de la cordillera, evaluando la posibilidad de repatriar a su canterano mediante un préstamo. Esto, aprovechando que el Xeneize tiene ahora más opciones en la zona central.

Mientras Boca Juniors sigue armando un plantel competitivo con nombres de peso, el escenario para Williams Alarcón se vuelve más incierto. A la vez más interesante para Colo Colo, que podría encontrar en este nuevo mercado la oportunidad con uno de sus propios talentos.