Colo Colo busca cerrar pronto sus fichajes de cara a la temporada que está por comenzar. La Liga de Primera 2026 está a la vuelta de la esquina y los albos pretenden cerrar el plantel con las últimas contrataciones.

Uno de los que ha sonado fuerte en Macul es Víctor Dávila, ex jugador de Huachipato con larga experiencia en México y con paso por el CSKA Moscú. El iquiqueño se podría reencontrar con Víctor Felipe Méndez, con quien compartió colores en la capital rusa. Todo esto influenciado por la idea del América, que quiere liberar un cupo extranjero.

Sin embargo, el actual jugador del América de México gana un sueldo oneroso, que podría ser un obstáculo para su llegada al club albo. Las fórmulas que se han lanzado al aire son diversas, pero las ecuaciones también se confrontan con otra realidad: la intención del delantero de ser parte del cuadro albo.

Aseguran que es imposible que llegue a Macul

Pero, no siempre que el río suena es porque piedras trae. Al menos, el caso de Víctor Dávila sería una confirmación de que el refrán a veces es letra muerta, cuando se especula más allá de lo real.

Es lo que aseguraron, al menos, en Pauta de Juego, donde Coke Hevia se comunicó directamente con el entorno de Víctor Dávila, obteniendo una respuesta tajante sobre su llegada a Colo Colo.

“Me señalan desde el entorno de Víctor Dávila que es imposible que llegue a Colo Colo“, enfatizó Coke Hevia, lo que no generó mucha sensación de sorpresa entre el resto de los panelistas. “Se confirma algo obvio”, dijo, por ejemplo, Nicolás Peric.

Víctor Dávila seguirá celebrando goles fuera de Chile | Getty Images

¿Cuánto gana Víctor Dávila en el América de México?

Es uno de los puntos de discordia en su llegada a Colo Colo. El gigantesco cuadro de Ciudad de México le paga cerca de 1.5 millones de dólares por año, según dio a conocer el medio partidario América Monumental.