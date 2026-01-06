No se puede repetir otro año parecido a los dos últimos. No porque hayan sido malas temporadas para la Universidad de Chile, sino porque se necesita una estrella a nivel local.

Para eso trabaja Francisco Meneghini y el cuerpo técnico azul. La idea es armar un equipo competitivo, pese a los jugadores que vienen de salir del club, los que no son pocos.

Uno que duele es Matías Sepúlveda. El Tucu había sido de los buenos rendimientos del 2025 y ahora tiene todo arreglado para irse al campeón de la Copa Sudamericana, Lanús. ¿Quién podrá sustituirlo?

Descartan a un reemplazo natural

Hay varios nombres que caen como anillo al dedo en la posición de Matías Sepúlveda. Sin dudas, uno que gusta mucho es Esteban Matus, jugador de Audax Italiano que ya fue pretendido por la Universidad de Chile. Pero, su alto precio, para ser parte del mercado local, puede ser un freno.

Otro que suena con altavoces es Marcelo Morales. Con poco rodaje en la MLS, el ex jugador de la U podría venir a préstamo al equipo en el que brilló. Pese a ello, para Coke Hevia y el panel de Pauta de Juego, hay una traba tremenda en su llegada.

Marcelo Morales jugó, incluso, en la Selección Chilena | Photosport

Las razones para no contar con Marcelo Morales

Coke Hevia fue enfático en decir que una de las razones por las que Marcelo Morales no era una alternativa en la U, tenía que ver con su físico. “No jugó mucho en la MLS y uno vio las fotos, que te pueden engañar, pero no se vio bien. El problema físico ya lo tenía en Chile“, comenzó diciendo el periodista.

“A la gente del cuerpo médico y de la secretaría técnica, esas cosas no les gustan. Porque se te desordena. Es un tema físico y eso lo tenía bien choreado al club, tenía a todos muy molestos en la U“, cerró Coke Hevia, que cree que los kilitos y el poco autocuidado del Chelo Morales lo descartan como candidato.