Marcelo Morales tuvo un discreto 2025 a nivel de números. El formado en Universidad de Chile jugó bastante poco en el New York Red Bulls de la Major League Soccer, sumando recién sobre el final de la temporada un puñado de partidos como titular.

Lamentablemente las lesiones y otros hechos de indisciplina, como llegar tarde a un entrenamiento, hicieron que su adaptación en el cuadro neoyorquino tardara más tiempo de lo esperado.

Pese a esto, Chelo prefiere ver el vaso más o menos lleno, llegando a asegurar que su primer año alejado de la U fue bueno y que dentro de todo terminó consolidándose en el equipo estelar de los Toros Rojos.

Marcelo Morales y su 2025 tras dejar Universidad de Chile

En conversación con ADN Radio el canterano azul declaró que “la verdad es que me costó un poco al principio. Llegué operado y me perdí la pretemporada, así que fue difícil”.

“Luego fui agarrando confianza, sumando minutos y, gracias a Dios, terminé jugando como titular. Esperemos que el próximo año tenga más apariciones en el equipo”, agregó el defensor de 22 años.

Marcelo Morales apenas jugó cinco partidos en el primer equipo del Red Bulls tras dejar Universidad de Chile. | Foto: Archivo.

Sobre lo que fue el año para su ex club, Chelo sostuvo que “les fue bien en la Copa Libertadores, que es súper raro que con 10 puntos no hayan podido avanzar a la siguiente fase, pero en la Sudamericana se hizo un buen papel y estuvimos a punto. Ojalá el próximo año se pueda conseguir el título nacional e internacional”.

Para cerrar y analizando el futuro de Gustavo Álvarez, su ex DT, declaró que “soy muy agradecido con el profe. Fue una persona muy cercana a mí y me ayudó mucho en momentos en los que no lo creía. Que sea lo mejor para él y para el club; son los de arriba los que tienen que tomar las decisiones”.

Los números de Marcelo Morales en el New York Red Bulls

El defensor jugó un total de cinco partidos en esta 2025 con los Toros Rojos, siendo cuatro por la MLS y uno por la Leagues Cup. Además, disputó ocho encuentro con el equipo juvenil. En total, sumó un gol y dos asistencias en 890 minutos de acción.

