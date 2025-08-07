Tuvieron que pasar largos nueve meses desde que Marcelo Morales jugó su último partido en Primera División, con una larga teleserie tras su salida desde Universidad de Chile incluida, para finalmente hacer su debut oficial con New York Red Bulls.

Luego de superar una rebelde lesión en su rodilla, que le borró del mapa futbolístico, y por la cual tuvo que jugar con el equipo proyección de la franquicia estadounidense, finalmente el “Shelo” tuvo su ansiado estreno y lo hizo en la Leagues Cup.

ver también ¡Sorprendentes diferencias! Estos ganan todos los chilenos que militan en la MLS

Marcelo Morales tuvo su debut con New York Red Bulls

Pese a que en un comienzo no se le incluyó en la lista de jugadores a participar de este torneo binacional contra equipos de Liga MX, finalmente su técnico, el alemán Sandro Schwarz, le dio al chileno la tan esperada oportunidad para volver a jugar.

Morales lo hizo en el duelo donde New York Red Bulls enfrentó a FC Juárez, en el cual comenzó como titular por la banda izquierda, mostrando el despliegue y técnica que exhibió durante su explosión en la U. Para mejor, dejó su huella en el encuentro.

Recién iniciado el segundo tiempo, un preciso centro por la derecha del “Shelo” encontró la cabeza de Dylan Nealis para abrir el marcador. La ventaja la mantuvo el cuadro del nacional hasta el minuto 87, ya que el colombiano Óscar Estupiñán puso la igualdad que mandó el encuentro a definición por penales.

Publicidad

Publicidad

En esa tanda, el nacional volvió a aparecer, y lo hizo con un fuerte y rasante remate al centro del arco mexicano, para colaborar con el triunfo del elenco “energético” por 5-3, que no le sirvió al final, pues ambos equipos quedaron eliminados.

¿Cuándo vuelve a jugar el equipo de “Shelo”?

Con esta primera oportunidad que recibió, se espera que Marcelo Morales pueda sumar minutos en la MLS, donde este domingo 10 de agosto, New York Red Bulls recibirá en su casa, en Nueva Jersey, al Real Salt Lake del también nacional Pablo Ruiz.