Universidad de Chile afina los últimos detalles para la primera semifinal de Copa Sudamericana. El Romántico Viajero se mide ante Lanús en el Estadio Nacional y buscará hacer valer la localía ante los trasandinos.

Gustavo Álvarez presentará equipo estelar para dar el primer golpe y acercarse a una nueva final internacional. Pero en la previa además el estratega contó con el retorno de uno de los jugadores más queridos por los bullangueros.

Esto trató de Marcelo Morales, quien apareció en el hotelazo que realizaron los hinchas azules. Según informó el medio Dale Bulla, el ex lateral izquierdo se sumó a los fanáticos para darle el último aliento al equipo. Incluso al ser reconocido fue recibido con mucho afecto por los presentes que todavía tienen presente el buen rendimiento que mostró con la U.

Morales acompañó al plantel de la U en la previa de Copa Sudamericana

Es que justamente el lateral comenzó su carrera en el primer equipo de la mano de Mauricio Pellegrino y su despegue definitivo fue con Gustavo Álvarez. Con el DT ganó la Copa Chile y luego firmó su salida al New York Red Bulls. Incluso se le vio charlando con ex compañeros como Marcelo Díaz y Maxi Guerrero entre otros.

¿Cuál es la formación de la U ante Lanús?

Universidad de Chile saltará a la cancha del Estadio Nacional a las 19:00 horas para la primera semifinal de Copa Sudamericana. Frente a Lanús, el cuadro dirigido por Gustavo Álvarez formará con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Mati Zaldivia; Maxi Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz y Matías Sepúlveda; Javier Altamirano, Lucas Assadi y Nico Guerra.