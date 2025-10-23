Llegó la hora. U de Chile saldrá a la cancha a afrontar el partido más importante en los últimos 7 años, esta vez en terreno internacional. Ahí lo espera el potente Lanús de Argentina, por Copa Sudamericana.

Y pese a que no habrá público en el Estadio Nacional tras el castigo Conmebol a los azules, el equipo de Gustavo Álvarez alista como una final el duelo. Y ahí avisaron importantes novedades en delantera.

Por su parte, los argentinos meten miedo con gran campaña local e internacional. En la Copa Sudamericana vienen de eliminar a Fluminense, en Brasil. Con esos pergaminos, se anotan como candidatos en la llave. Y ahí, dos señales de TV por cable llevarán la emoción del partido.

¿Dónde ver en vivo U de Chile vs Lanús?

El partido entre U de Chile vs Lanús será transmitido por ESPN Premium, además de Disney+ vía streaming.

U de Chile en Copa Sudamericana /Photosport

Estos son los canales según tu cableoperador:

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 90 (HD)

Sin embargo, por temas de derechos, el partido en el Estadio Nacional también será transmitido en la señal por pago de cable DSports, además del streaming DGO de la misma marca.

¿Se transmite por TV abierta el U de Chile vs Lanús?

No, el encuentro entre azules y granates no será transmitido por CHV ni por ningún canal de TV abierta en vivo.

El partido está programado para este jueves 23 de octubre, a las 19:00 horas en el Estadio Nacional.