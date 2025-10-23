Llegó el día. Este jueves 23 de octubre, U. de Chile y Lanús se encuentran en el primer partido de semifinales de la Copa Sudamericana. Será un duelo sin público por el castigo que Conmebol le impuso a los azules, pero igual de emocionante para ambos elencos.

Los dos equipos buscan conquistar este título por segunda vez en su historia. Mientras el Romántico Viajero se quedó con la gloria en 2011, el Granate hizo lo propio en 2013. Por eso, será clave quien entregue el primer golpe hoy a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

El cuadro visitante, dirigido por Mauricio Pellegrino, un viejo conocido de U. de Chile, viajó al país con plantel completo gracias a que Carlos Izquierdoz y Franco Watson se recuperaron de sus lesiones.

Con eso en mente, el entrenador ya definió la formación para esta noche. Primero, Izquierdoz será titular. Con respecto al equipo que superó a Fluminense en la ronda anterior, el DT hace dos cambios: el ingreso de Ramiro Carrera y la presencia del 9, Walter Mou, para buscar el gol en el Nacional.

Mauricio Pellegrino, ex DT de U. de Chile, definió la formación de Lanús | Getty Images

ver también Periodista argentino calienta la semifinal entre U de Chile vs Lanús: "En la clandestinidad"

La formación de Lanús contra U. de Chile

Con esto, la probable formación de Lanús para el duelo de esta noche es con Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Walter Bou.

Por su lado, U. de Chile formaría con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz y Matías Sepúlveda; Javier Altamirano, Lucas Assadi y Nicolás Guerra.