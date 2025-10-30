El ex DT de Universidad de Chile, Mauricio Pellegrino, se metió en la final de Copa Sudamericana 2025 al eliminar precisamente a la U, con polémico triunfo en la semifinal de revancha en Argentina.

Y si el duelo terminó con pelea entre los jugadores sobre la cancha, tras bambalinas Pellegrino fue mesurado pese a la alegría de la clasificación.

El abrazo de Pellegrino a Álvarez y mensaje para la U

De hecho, el DT tuvo un noble gesto hacia Universidad de Chile y el actual DT de los azules, Gustavo Álvarez, con quien se encontró camino a vestuarios y le entregó un abrazo de nobleza.

“Ustedes también se lo merecían (clasificar a la final)”, fue la frase que lanzó Pellegrino a Álvarez en medio del abrazo capturado por las cámaras de ESPN.

Ahora la U deberá intentar recuperar terreno por el Chile 2 a Copa Libertadores 2026, de lo contrario el promedio finalizará con un mal año para el Chuncho.

Por su parte, Lanús irá por el título de Copa Sudamericana ante otro ex DT de Universidad de Chile: Jorge Sampaoli y Atlético Mineiro.