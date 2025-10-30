Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Sudamericana

El noble gesto de Pellegrino tras eliminar a U de Chile: abrazo a Álvarez y “ustedes también merecían ir a la final”

Mauricio Pellegrino se encontró con Gustavo Álvarez rumbo a camarines y lo consoló con un abrazo, asegurando que la U también merecía estar en la final de Copa Sudamericana 2025.

Por Diego Jeria

Sigue a Redgol en Google!
El mensaje de Pellegrino a la U tras eliminarla.
© Getty ImagesEl mensaje de Pellegrino a la U tras eliminarla.

El ex DT de Universidad de Chile, Mauricio Pellegrino, se metió en la final de Copa Sudamericana 2025 al eliminar precisamente a la U, con polémico triunfo en la semifinal de revancha en Argentina.

Y si el duelo terminó con pelea entre los jugadores sobre la cancha, tras bambalinas Pellegrino fue mesurado pese a la alegría de la clasificación.

Roban el sueño de U de Chile en Copa Sudamericana: el árbitro es figura en el polémico gol de Lanús

ver también

Roban el sueño de U de Chile en Copa Sudamericana: el árbitro es figura en el polémico gol de Lanús

El abrazo de Pellegrino a Álvarez y mensaje para la U

De hecho, el DT tuvo un noble gesto hacia Universidad de Chile y el actual DT de los azules, Gustavo Álvarez, con quien se encontró camino a vestuarios y le entregó un abrazo de nobleza.

Tweet placeholder

“Ustedes también se lo merecían (clasificar a la final)”, fue la frase que lanzó Pellegrino a Álvarez en medio del abrazo capturado por las cámaras de ESPN.

Ahora la U deberá intentar recuperar terreno por el Chile 2 a Copa Libertadores 2026, de lo contrario el promedio finalizará con un mal año para el Chuncho.

Publicidad
Gustavo Álvarez y orgulloso en U de Chile: “Este plantel me representa, representamos bien al fútbol chileno”

ver también

Gustavo Álvarez y orgulloso en U de Chile: “Este plantel me representa, representamos bien al fútbol chileno”

Por su parte, Lanús irá por el título de Copa Sudamericana ante otro ex DT de Universidad de Chile: Jorge Sampaoli y Atlético Mineiro.

Lee también
Lanús termo: picantes burlas a la U tras eliminarla en semis
U de Chile

Lanús termo: picantes burlas a la U tras eliminarla en semis

En Lanús acusan: "Fernández me vino a buscar, a veces hay que comérsela"
Internacional

En Lanús acusan: "Fernández me vino a buscar, a veces hay que comérsela"

Fotos: U de Chile quedó caliente y fue a buscar a este jugador de Lanús
Copa Sudamericana

Fotos: U de Chile quedó caliente y fue a buscar a este jugador de Lanús

¡Increíble! Palmeiras remonta un 3-0 y va a la final de Libertadores
Copa Libertadores

¡Increíble! Palmeiras remonta un 3-0 y va a la final de Libertadores

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo