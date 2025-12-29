Universidad de Chile comienza a mover el mercado de fichajes para la temporada 2026 con el más bombástico de los refuerzos, donde confirman el arribo de Eduardo Vargas.

Así al menos lo detalla el periodista de DSports, Marco Escobar, quien en sus plataformas digitales reveló la información para todos los hinchas azules que están expectantes.

Todo, en medio de una fecha especial, porque un 29 de diciembre, pero de 2012, el goleador jugó su último partido con la camiseta bullanguera, cuando la U fue campeona conta Cobreloa en el Estadio Nacional.

En ese sentido, comienza a tomar forma el equipo del nuevo técnico Francisco Meneghini, quien dio el vamos está jornada a su trabajo en el Centro Deportivo Azul.

Eduardo Vargas acordó el regreso a la U

Eduardo Vargas espera el anuncio oficial de la U

El citado periodista entregó detalles en sus redes sociales, donde asegura que está todo listo para que Eduardo Vargas se vista de azul en su regreso a Universidad de Chile.

“CONFIRMADO| Después de 14 años, Eduardo Vargas vuelve a la U. El delantero es refuerzo 2026 de los azules, junto con el nuevo CT que comanda Paqui”, detalló Escobar.

Con esto se espera que durante las próximas horas la U confirme el acuerdo para todos los hinchas, siendo el primer refuerzo para la temporada 2026 con Paqui Meneghini.

Mira el detalle:

