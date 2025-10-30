Universidad de Chile mastica una amarga y polémica eliminación en semifinales de la Copa Sudamericana 2025. Los azules perdieron la revancha contra Lanús, pero no es un misterio que el equipo de Gustavo Álvarez hizo una gran campaña internacional.

“Cada cual toma el duelo de la forma que le parezca, pero le decía a los muchachos que no tienen por qué mirar el suelo, siento el mismo orgullo por ellos que si hubiéramos ganado”, dijo el DT de la U.

Álvarez agregó que “no hay mayor satisfacción que ver un equipo que se entrega por la ida, verlo entrenar y competir. A mí este plantel me representa”.

Orgullo y sabor amargo

“Es un sabor amargo por no acceder a la final, futbolísticamente pudimos haberlo hecho, y tengo sensación de paz por entregarlo todo, tanto yo como técnico y los jugadores”, complementó.

El DT del Chuncho sentencia: “y siento orgullo, esa es la sensación. Hemos representado muy bien al club y al fútbol chileno por encima del promedio que se venía observando”.

Cabe recordar que la U hizo una más que correcta Copa Libertadores, eliminada pero yendo al repechaje de Sudamericana entre los mejores terceros de grupo. finalmente se despide en semifinales, con orgullo de su deté.