Réferi nacional confirma que árbitro echó al saco a U de Chile contra Lanús: era roja y debía anularse el gol

Según detalló Pablo Pozo, el árbitro debió expulsar a jugador de Lanús y anular el gol en contra de la U en la semifinal de revancha por Copa Sudamericana.

Por Diego Jeria

Universidad de Chile quedó eliminada con polémica en semifinales de Copa Sudamericana 2025 al caer por 1-0 ante Lanús, en la revancha de Argentina. El polémico árbitro venezolano, Alexis Herrera, se llevó créditos del triunfo granate.

Y el ex árbitro nacional, Pablo Pozo, confirmó en el programa Equipo F de ESPN Chile que el juez falló rotundamente en las jugadas claves que perjudicaron a la U.

Sobre la falta de Agustín Cardozo a Javier Altamirano en los 5′, Pozo manifestó que “sí (era tarjeta roja), hay una fuerza desmedida y el pie va a la rodilla, con posibilidad de VAR”.

“Estamos viéndolo claramente. Por eso se habla de jerarquía en el arbitraje. Lamentablemente creo que el árbitro de hoy no tenía los galardones ni jerarquía para dirigir”, agregó.

Árbitro no estuvo a la altura

Añade que “no era el árbitro para un partido como este, por lo que le he visto. No estuvo a la altura, más aún cuando tiene la posibilidad de revisar el VAR. Es inentendible”.

Y respecto al gol de Rodrigo Castillo, Pozo tampoco tiene dudas: debía ser anulado por la mano de Lanús en la previa del tanto.

“Es una mano sancionable. Hay un movimiento que hace el jugador de Lanús, y hay una continuidad de jugada. No entiendo por qué al revisar el VAR no lo toman en cuenta”, explica.

Pozo sentencia que “para mí es mano. También Zaldivia fue inocente, pero hay una mano evidente muy evidente y después la jugada continúa. Tenia que anularse el gol y cobrado tiro libre”.

