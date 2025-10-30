Es tendencia:
Copa Sudamericana

Danilo Díaz es categórico en su análisis: “No vamos a decir que la U queda afuera por el arbitraje”

Danilo Díaz asegura que si bien el árbitro pudo perjudicar a la "U", los motivos de la eliminación de los chilenos pasan por otro factor.

Por Felipe Escobillana

Danilo Díaz dijo que la U no perdió por culpa del árbitro
Danilo Díaz, connotado periodista nacional, analizó en Radio ADN la eliminación de Universidad de Chile contra Lanús, en semifinal de Copa Sudamericana.

Lo primero que dijo es que el cuadro argentino pudo jugar con 10 hombres por la falta de Cardozo a Javier Altamirano, cuando empezaba el partido.

Tengo muchísimas dudas con Cardozo. Las imágenes y la foto del planchazo dicen que era revisable, porque ahí están los criterios. Ayer (Gonzalo) Plata se va por anda en la semifinal de Copa Libertadores”, dijo.

Luego comentó que “a Cardozo lo debieron echar, o que revisara la jugada al menos, pero ahí está la lógica de los cinco minutos”.

La U de Chile no pierde por culpa del árbitro para Danilo

Sin embargo, asegura que el árbitro Alexis Herrera no fue el culpable de la eliminación del cuadro azul. “Pero no vamos a decir que a la U queda afuera por el arbitraje”, sostuvo.

Alexis Herrera, el polémico árbitro venezolano

Luego esgrimió razones. “La U queda afuera porque le faltó peso en los últimos metros y porque hubo un grupo de delincuentes, que ha llevado a este club y al fútbol chileno tal como Colo Colo, a cumplir sanciones”, dijo Díaz.

“Y cuanta falta le hizo su gente a la U en el Nacional. Montones. La U en el Nacional, con su gente, jugaba otro partido. Con sus hinchas es una caldera, por algo le ganó a Botafogo y a Independiente. Pero está cumpliendo un castigo”, estableció.

“Todos estos detalles, que parecen pequeños, son relevantes. En el segundo semestre la U no tuvo tampoco ese mediocampista duro y fuerte que debes tener para meter en los segundos tiempo, hoy no pasó por eso, pero le faltó un delantero picante, vivo, que picara al espacio”, cerró en su análisis el comunicador.

