Colo Colo y la U de Chile suelen juntar pocas veces sus caminos en el mercado de fichajes. Ocurrió, por ejemplo, cuando Jean Beausejour pasó desde el Cacique al Romántico Viajero. O también cuando Matías Zaldivia terminó su vínculo con los albos y fichó en el Bulla.

En estos casos, ni albos ni azules tienen mucho pito que tocar. Pero sí hay dos jugadores con pasado en esos clubes que parecen haber asegurado su futuro. Al menos para el año entrante. Y ambos en el mismo club. Uno es Branco Provoste, quien en su momento fue sindicado como una de las promesas más exportables en Pedrero.

Pero ese cartel nunca pudo ser refrendado. De hecho, Provoste pasó por Deportes Limache y por Cobreloa, donde estuvo a punto de lograr el ascenso a la máxima categoría. Y quedó libre de los Zorros del Desierto, una determinación que le provocó desesperación.

Branco Provoste en acción por Cobreloa, donde jugó 11 partidos. (Pedro Tapia/Photosport).

Es más, usó su cuenta de Instagram para buscarse un nuevo club. Algo que le funcionó, pues acercó mucho las posturas para sumarse a un equipo que se arma para afrontar la Liga de Ascenso del año entrante. Llegará junto a un carrilero derecho de pasado en el Bulla.

Las referencias son para Simón Contreras, futbolista formado en los azules que en la campaña pasada militó en Deportes Santa Cruz. También registra pasos por Universidad de Concepción, O’Higgins de Rancagua y Magallanes. Y también tiene casi listo su desembarco en la división de plata.

Simón Contreras en acción por el Capo de Provincia ante la Católica. (Dragomir Yankovic/Photosport).

El ex Colo Colo Branco Provoste y el ex U de Chile Simón Contreras cerca de Recoleta

Así las cosas, el ex Colo Colo Branco Provoste y el ex U de Chile Pitu Contreras están cerca de incorporarse a Deportes Recoleta, que ha tenido ardua acción en el mercado de fichajes. Lo primero que anunciaron fue a Francisco Arrué como su director técnico.

También comunicaron varias permanencias, como la del argentino Germán Estigarribia o el zurdo Mikel Arguinarena, quien renovó su contrato por dos años en el Reco. E inauguraron la lista de refuerzos con Gonzalo Álvarez, quien provino de un paso por Rangers de Talca.

Brayams Viveros fue anunciado en el Reco. (Captura Deportes Recoleta).

Otro que recaló en el cuadro de la región Metropolitana fue el experimentado defensor Brayams Viveros, quien se sumó al plantel recoletano luego de su aventura en Deportes Antofagasta. Muy pronto, tanto el Pitu Contreras como Branco Provoste pondrán la firma y serán oficializados.

Así quedó Deportes Recoleta en la tabla de la Primera B 2025

