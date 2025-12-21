Deportes Puerto Montt había activado el mercado con la contratación de su nuevo DT y llegó la hora de confirmar los primeros tres refuerzos. El Velero materializó su ascenso a la Primera B tras ganar la Segunda División Profesional. A pesar de todo eso, prescindió de Jaime Vera.

Y nombró a Emiliano Astorga como nuevo entrenador para suplir al Pillo. El turno después de eso fue para oficializar tres incorporaciones. Una fue la de un zurdo surgido en las inferiores de Colo Colo, aunque ya tiene un vasto recorrido en el ascenso nacional. Con 29 años, llevaba una temporada y media en Deportes Copiapó.

Las referencias son para Kevin Egaña, un lateral izquierdo que también registra pasos por San Luis de Quillota, Rangers de Talca y Unión San Felipe. La directiva de los Delfines también eligió apuntalar la zaga, donde en la temporada pasada tuvieron a Maximiliano Riveros como puntal. De hecho, renovó su contrato.

Kevin Egaña afronta la marca de Álvaro Ramos en la Copa Chile. (Alex Diaz/Photosport).

Al Maxi se sumó el argentino Ariel Morales, un zaguero central de 28 años, quien desembarcó desde Flandria en el estadio Chinquihue. Había llegado a su anterior club desde Club Atlético Defensores Unidos de Zárate “formado en Boca Unidos de Corrientes, club donde incluso fue capitán, acumuló experiencia en el fútbol de ascenso argentino”, detalló el Velero para oficializarlo.

Puerto Montt remece el mercado con tres refuerzos para la Primera B 2026

Deportes Puerto Montt también le dio el ok en el mercado a Jesús Pino como uno de sus refuerzos. El zaguero central había quedado libre de Deportes Santa Cruz. Cuenta con una larga experiencia en la Primera B: pasó por Unión San Felipe y San Luis de Quillota. Y en Deportes Rengo.

Jesús Pino jugó en Deportes Santa Cruz y llegó a Puerto Montt. (Andres Pina/Photosport).

Así las cosas, con Pino, Egaña y Morales el Velero comienza a darle peso a su tripulación de 2026, año en el que estará de vuelta en la segunda categoría nacional. Las renovaciones han generado mucha expectativa en la hinchada puertomontina.

También celebraron la renovación de Luciano Vázquez, el Tiburón, goleador del equipo. Y de Francisco Calisto, defensor Sub 21 que continuará. Cristóbal Vargas, talentoso volante ofensivo surgido en las inferiores de Universidad Católica, es otro que ratificó su permanencia. El golero Luis Ureta, el mediocampista Danilo Díaz, José Cárdenas y Gabriel Castillo firmaron su estadía para el año entrante.

Así terminó la tabla de posiciones de la Primera B 2025

Universidad de Concepción ganó el título en la Primera B 2025 en la segunda categoría del fútbol chileno, que desde 2026 tendrá de retorno a Deportes Puerto Montt.