Mercado de fichajes: dejó plantado a Colo Colo, se fue llorando y ahora vuelve a la Liga de Primera

Uno de los fichajes más polémicos que se dio en el último tiempo en el fútbol chileno tuvo como protagonista a Colo Colo y Everton, clubes que se pelearon al mismo jugador.

A inicios de 2024 el por entonces presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, anunció la llegada del delantero argentino Braian Martínez, pero nunca se puso la camiseta alba y terminó recalando en el cuadro Ruletero.

El Chaco se fue llorando del elenco viñamarino, porque en junio de ese mismo año sufrió una dura lesión de corte de ligamentos cruzados en el partido ante Universidad de Chile, y su imagen impactó en Sausalito.

Braian Martínez regresa a Everton

Tras su paso por Everton el delantero Braian Martínez regresó a Independiente de Avellenada y luego fue enviado a préstamo a Tigre, donde jugó en 2025.

El Chaco ahora vuelve al cuadro de Viña del Mar, porque según contó el periodista Diego Peralta, tiene todo acordado con la tienda Oro y Cielo.

“Braian Chaco Martínez es el segundo refuerzo de Everton. Independiente culminará anticipadamente su préstamo con Tigre y lo cederá a Everton por todo el 2026. Se están cerrando lo últimos detalles para coordinar la firma del contrato”, explicó el citado reportero.

Everton se arma para no pasar por los mismos problemas que tuvo en 2025, donde luchó por no caer a Primera B hasta la última fecha.