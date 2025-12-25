Es tendencia:
Sorpresa: entrenador chileno da el salto y fue confirmado en el fútbol extranjero

El director técnico tendrá su primera experiencia dirigiendo fuera de Chile tras sus pasos por Colo Colo y la U.

Por Carlos Silva Rojas

Carlos Véliz salta al extranjero.
Carlos Véliz salta al extranjero.

El mercado de entrenadores chilenos empieza de a poco a tener cierta reputación, luego de las grandes campañas que hicieron varios estrategas nacionales en la temporada 2025.

Sin ir más lejos, solamente técnicos chilenos celebraron, gracias a Esteban González en la Liga de Primera; Jaime García en la Copa Chile; y Cristián Muñoz en la Liga de Ascenso.

Además, a nivel internacional hubo uno que salió campeón, porque Juan Carlos Letelier obtuvo el título del fútbol femenino peruano y le abrió la puerta a un compatriota.

El tapaboca de entrenadores chilenos a los extranjeros: puros nacionales son los que mandan en el 2025

Carlos Véliz llega a Universitario de Deportes

Juan Carlos Letelier no será el único DT chileno en la liga femenina peruana, ya que ahora lo acompañará Carlos Véliz.

El estratega fue oficializado como el nuevo director técnico de Universitario de Deportes, equipo que justamente perdió la final del fútbol incaico con el Alianza Lima del Lete.

Carlos Véliz en el estadio Monumental de Lima. Foto: Universitario

Carlos Véliz en el estadio Monumental de Lima. Foto: Universitario

¡Bienvenido, profe! Carlos Véliz, entrenador chileno con amplia experiencia y palmarés en su país, será el encargado de guiar a nuestras Leonas en la siguiente temporada. ¡Vamos con garra!”, dio a conocer la U crema en sus redes sociales.

Carlos Véliz tiene mucha experiencia en el fútbol femenino, donde suma pasos por Colo Colo y Universidad de Chile, con cinco títulos a nivel profesional.

“Acá sí hay copa”: Huachipato celebra la navidad y repasa sin piedad a rival de la Liga de Primera

