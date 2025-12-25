Gustavo Lorenzetti es uno de los extranjeros más importantes que ha pasado por Universidad de Chile. Sin embargo, no tuvo un adiós muy bonito del club al que tanto le entregó.

El Duende arribó a Chile para defender a Coquimbo Unido. Sus buenas campañas en los Piratas lo llevaron a Universidad de Concepción, donde siguió con su evolución. Esto le abrió las puertas del Romántico Viajero en 2011, donde se convirtió en referente.

El fin del ciclo de Lorenzetti en U. de Chile

Gustavo Lorenzetti jugó cerca de 300 partidos en Universidad de Chile, ganando 8 títulos en total. Anotó en la final de la Copa Sudamericana 2011 ante Liga de Quito, siendo uno de los goles más importantes en la historia del club. Por esta razón, no duda en elegir al León como su etapa profesional más feliz.

“En la U, sin dudas. Fue mi mejor momento futbolístico. Estando en la U también nacieron mis hijos; es mi lugar en el mundo. Lo de Rosario Central es otra cosa, soy hincha y todo, pero en la U estuve a pleno y me sentí importante“, indicó el Duende a Grítalo América de Radio ADN.

Lorenzetti siempre fue titular y pieza clave en el Romántico Viajero. Sin embargo, en 2018 perdió protagonismo con Frank Darío Kudelka, a tal punto de salir prácticamente en silencio a Nacional de Uruguay. El argentino reconoce que no fue de su agrado la situación.

“Yo no me despedí jugando y me hubiese gustado saber que ese iba a ser mi último partido, pero no reniego tanto de eso. Frank Kudelka tuvo sus razones ese día, quedé fuera del banco, no pude entrar y no pude despedirme de la gente. Me hubiera gustado que fuera diferente“, recordó el formado en Rosario Central.

Lorenzetti ganó 8 títulos en U. de Chile. Imagen: Photosport

Finalmente, Gustavo Lorenzetti se retiró en 2022 con la camiseta de Deportes Iquique. El Duende fue parte de una de las épocas más gloriosas de Universidad de Chile, siendo figura y parte importante de la histórica conquista de la Copa Sudamericana.