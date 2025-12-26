Colo Colo vive jornadas importantes en el mercado de fichajes buscando nombres que lleguen a reforzar al cuadro ‘Popular’, pero también saben que no solo habrá movimientos en refuerzos, sino también posibles salidas importantes.

Uno de ellos es Lucas Cepeda, extremo que fue de los pocos puntos altos del Cacique en una temporada irregular. Su rendimiento este 2025 y sobre todo lo mostrado en 2024 despertó interés fuera de Chile y desde Europa ya empezaron a moverse por su situación.

En España preparan oferta por Lucas Cepeda:

Fue Coke Hevia quien entregó detalles sobre el panorama del atacante albo. En Radio Pauta, el periodista deportivo y ex actor reveló que Cepeda está siendo ofrecido en el fútbol europeo, específicamente en España. “Hay un equipo de Primera División muy interesado. Han pasado chilenos por ahí”, comentó en Pauta de Juego.

Eso sí, en Macul mantienen los pies en la tierra. Según explicó Hevia, la oferta que podría llegar sería bastante menor a lo esperado, tanto en monto como en porcentaje del pase. “Es una platita por un porcentaje bajo”, aseguró, dejando claro que no se acerca a la cláusula de salida, fijada en cinco millones de dólares.

Desde España buscarían el fichaje de Lucas Cepeda. (Foto: Pepe Alvujar/Photosport)

De todas formas, la concesionaria alba no descartaría la oferta de inmediato, esto porque el extremo vence contrato en diciembre del 2026 y de no concretarse una venta en este mercado de verano, el ex Wanderers podría negociar en desde mediados de año como jugador libre con cualquier club del mundo.

Las definiciones no se harán esperar. Blanco y Negro agendó una nueva reunión de directorio para el lunes 29 de diciembre, instancia clave donde se revisará la conformación del plantel, los refuerzos y las posibles salidas.

Los números de Lucas Cepeda este 2025:

En lo deportivo, Cepeda respaldó su cartel con números. Si bien la temporada 2025 no fue la mejor para el Cacique, el extremo disputó 38 partidos oficiales, acumulando 3.404 minutos, donde logró aportar con siete goles y cuatro asistencias, siendo uno de los jugadores más regulares del plantel.