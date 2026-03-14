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Internacional

¡Lucas Cepeda titular contra el Real Madrid! Así forma el Elche en el Bernabéu

Elche tiene formación confirmada para enfrentar este sábado 14 de marzo a las 17:00 horas al Real Madrid. Aparece Lucas Cepeda.

Por Javiera García L.

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Lucas Cepeda enfrenta al Real Madrid este sábado 14 de marzo
© Getty ImagesLucas Cepeda enfrenta al Real Madrid este sábado 14 de marzo

Lucas Cepeda enfrenta un gran desafío este sábado 14 de marzo, porque Elche enfrenta al Real Madrid en la fecha 28 de La Liga. El elenco franjiverde, a solo un punto de distancia de la zona del descenso, no puede permitirse perder.

La gran duda para este partido era si el chileno iría de titular. El ex Colo Colo y Santiago Wanderers no estuvo presente en la derrota contra Villarreal en la jornada pasada. Estuvo en la banca, pero no ingresó.

El técnico del Elche, Eder Sarabia, jugó al misterio en la previa. “Puede ser que haya algún cambio, puede ser que no haya tantos, pero analizaremos todo“, mencionó este viernes en conferencia de prensa.

Ahora, quedó confirmado: Lucas Cepeda va de titular contra el Real Madrid. El chileno forma parte del once para la visita al Santiago Bernabéu, donde Elche saltará a la cancha a las 17:00 horas de Chile.

Lucas Cepeda va de titular contra el Real Madrid | Getty Images

Lucas Cepeda va de titular contra el Real Madrid | Getty Images

¿Lucas Cepeda titular? La formación de Elche vs Real Madrid

Con esto, Elche formará con Matías Dituro; Leo Petrot, David Affengruber, Víctor Chust, Germán Varela, Martim Neto, Federico Redondo, Aleix Febas, Buba Sangare, Lucas Cepeda, André da Silva.

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En tanto, Real Madrid irá con Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Antonio Rudiger, Dean Huijsen, Fran García; Federico Valverde, Thiago Pitarch, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga; Brahim Díaz, Vinícius Jr.

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