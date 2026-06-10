Unión Española respondió a la grave denuncia que hizo el Sifup. El hijo de un futbolista de San Felipe fue herido por un hincha hispano.

Una lamentable situación marcó el partido entre Unión Española y Unión San Felipe por la fecha 15 de la Primera B, disputado el lunes 8 de junio en Santa Laura. El hijo de un futbolista terminó siendo agredido.

El Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile (Sifup) pidió a la ANFP la apertura inmediata de una investigación ante la agresión al hijo de Andrés Fernández, jugador de San Felipe, por parte de un hincha local.

“La víctima, un niño de tan solo 12 años, resultó con un hematoma en uno de sus ojos en un hecho de extrema gravedad, absolutamente incompatible con cualquier estándar mínimo de seguridad y convivencia en el fútbol”, dijeron.

“Los futbolistas profesionales tienen derecho a desarrollar su actividad en un entorno libre de violencia e intimidación. Del mismo modo, sus hijos, hijas y familiares deben poder asistir a un partido sin exponerse a agresiones físicas ni verbales“, recalcaron desde el Sifup.

El comunicado de Unión Española ante hecho de violencia contra hijo de un futbolista rival

Desde Unión Española informaron que “rechazamos categóricamente cualquier conducta que atente contra la seguridad, la sana convivencia y el ambiente familiar que históricamente ha caracterizado a nuestro estadio”.

“Si bien los hechos corresponden a una situación aislada que no representa el comportamiento habitual de quienes asisten a nuestros partidos ni los valores de nuestra institución, asumimos con total responsabilidad la necesidad de esclarecer lo sucedido y adoptar todas las medidas que correspondan para evitar que hechos de esta naturaleza vuelvan a repetirse”, sumaron.

Por eso, se abrió “un proceso de investigación para determinar las circunstancias en que ocurrieron los acontecimientos e identificar a todos los involucrados. Asimismo, colaboraremos con las autoridades competentes y ejerceremos las acciones necesarias para que quienes resulten responsables reciban las sanciones correspondientes“.