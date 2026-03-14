Real Madrid recibirá al Elche de Lucas Cepeda en el Santiago Bernabéu por la fecha 28 de LaLiga. El cuadro merengue sigue en la lucha por el liderato y se mantiene a cuatro puntos del Barcelona.

El conjunto blanco llega motivado tras vencer al Manchester City en la ida de los octavos de final de la Champions League, con Federico Valverde como figura. En cambio, el equipo franjiverde atraviesa un difícil momento: suma diez partidos sin ganar y está a solo un punto del descenso.

Real Madrid vs. Elche: Horario y canal

El duelo entre Real Madrid vs. Elche por la fecha 28 de la Liga de España se juega este sábado 14 de marzo desde las 17:00 horas de Chile en el Bernabéu.

Este partido será transmitido por TV en Chile de manera exclusiva por la señal de DSports (610/1610) y adicionalmente, podrás ver este encuentro en vivo y de forma exclusiva a través de DGO y por streaming mediante la plataforma Amazon Prime Video , exclusivo para suscriptores.

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