El Real Betis de Manuel Pellegrini regresa a la acción en LaLiga con una dura prueba fuera de casa. El conjunto verdiblanco visitará al Athletic Club de Bilbao en uno de los duelos más atractivos de la fecha 29.

El equipo dirigido por el chileno llega con el ánimo en alto tras meterse en los cuartos de final de la Europa League, luego de aplastar por 4-0 al Panathinaikos, un resultado que le devolvió la confianza en el momento clave de la temporada.

¿Dónde ver al Athletic de Bilbao vs. Real Betis por LaLiga?

El duelo entre Athletic de Bilbao vs. Real Betis por la fecha 29 de la Liga de España se juega este domingo 22 de marzo desde las 14:30 horas de Chile en el Estadio de San Mamés, Bilbao.

El duelo entre Verdiblancos y Los Leones será transmitido por TV en Chile de manera exclusiva por la señal de DSports (610/1610) y adicionalmente, podrás ver este encuentro en vivo y de forma exclusiva a través de DGO y por streaming mediante la plataforma Amazon Prime Video, exclusivo para suscriptores.

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