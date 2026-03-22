Real Madrid y Atlético de Madrid vuelven a verse las caras en una nueva edición del derbi capitalino, esta vez por la fecha 29 de LaLiga. Ambos llegan como escoltas de Barcelona, con el equipo merengue sumando 66 puntos y el cuadro colchonero alcanzando las 57 unidades.

Ambos elencos aterrizan en este duelo en gran forma, luego de dar el golpe en los octavos de final de la Champions League. El Real Madrid, ahora bajo el mando de Arbeloa, sacó de competencia al Manchester City, mientras que el Atlético de Diego Simeone hizo lo propio tras eliminar al Tottenham.

¿Dónde ver Real Madrid vs Atlético de Madrid por LaLiga?

El enfrentamiento entre Real Madrid vs Atlético de Madrid por la fecha 29 de la Liga de España se juega este domingo 22 de marzo desde las 17:00 horas de Chile en el Spotify Camp Nou.

Este partido lo podrás ver en televisión por cable a través de la señal de ESPN y si prefieres ver la transmisión de manera online, disponible si estás suscrito al servicio de streaming Disney+ Premium .

Estas son las señales de los canales según tu cable operador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 90 (HD)

ver también Pronósticos Real Madrid vs Atlético de Madrid: los escoltas de Barcelona se miden en un nuevo derbi madrileño

Tabla de posiciones de LaLiga

Publicidad