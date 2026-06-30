México y Ecuador se juegan el paso a octavos de final en un duelo de eliminación directa del Mundial 2026.

México y Ecuador cerrarán este martes la jornada de dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un partido que asegura un lugar en la siguiente fase del torneo.

El Tri llega con confianza tras completar una sólida fase de grupos, en la que derrotó a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. Mientras Ecuador, avanzó tras una valiosa victoria sobre Alemania, luego de empatar con Curazao y caer frente a Costa de Marfil.

México confirmó su cartel de candidato en el Mundial y se quedó con el liderato del grupo A – Getty

¿Dónde ver México vs. Ecuador?

México se enfrenta a Ecuador este martes 30 de junio, desde las 22:00 hrs de Chile , en el Estadio Azteca de México, por los dieciseisavos de la cita planetaria.

Partido que podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610), DirecTV 4K y DGO o por TV abierta, mediante Chilevisión, Chilevisión 4K . La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium, Amazon Prime Video, Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.

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Los dieciseisavos de final se disputarán hasta el 4 de julio y definirá a los 16 equipos que seguirán en carrera por el título. De los 16 encuentros programados, 12 se jugarán en Estados Unidos, dos en México (Monterrey y Ciudad de México) y los otros dos en Canadá (Vancouver y Toronto).

Tabla de posiciones Mundial 2026

En resumen…