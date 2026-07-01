El Sifup creé un sistema de denuncias anónimo para combatir malas prácticas, por ejemplo ausencia de médicos o que las infiltraciones las realice personal no autorizado.

El Sifup creó un canal anónimo de denuncias destinado garantizar la seguridad y salud de los futbolistas profesionales, junto a ser un recordatorio para que los clubes del fútbol chileno no incurran en malas prácticas que puedan ir desde la nula ética hasta accione sancionadas de forma penal por la justicia ordinaria.

“Con el objetivo de reforzar la protección de la salud de los futbolistas profesionales, el Sifup habilitó un canal de denuncias anónimo para que jugadores y jugadoras puedan reportar, de manera confidencial, eventuales irregularidades relacionadas con procedimientos médicos, tratamientos o cualquier situación que pueda comprometer su integridad física“, informó el sindicato.

Según el ente gremial, existe “la preocupación del sindicato por distintas prácticas detectadas en el fútbol profesional que podrían vulnerar la seguridad sanitaria de los deportistas y busca transformarse en una herramienta concreta para prevenir este tipo de situaciones, fortalecer la fiscalización y resguardar los derechos de los jugadores”.

“El formulario permitirá denunciar de manera reservada situaciones como infiltraciones o inyecciones realizadas por personas que no sean médicos, ausencia de médicos en entrenamientos o partidos oficiales, administración de suplementos sin los controles exigidos por la normativa antidopaje, exigencia de firmar pagarés para acceder a prestaciones médicas, negativas injustificadas para otorgar el alta deportiva u otras prácticas que puedan afectar la salud de los futbolistas”, explican.

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Sifup: procedimientos médicos… por los médicos

Asimismo sostienen tajantes que “el Sifup recordó que todo procedimiento médico debe realizarse conforme a la legislación sanitaria vigente y exclusivamente por profesionales legalmente habilitados, resguardando siempre la seguridad y el consentimiento informado de los deportistas”.

Desde el Sifup abren canal de denunciar malas prácticas de los clubes, como los que compliquen la salud de los jugadores.

“La salud de los futbolistas no admite improvisaciones. Ningún partido, ningún campeonato y ningún resultado justifican poner en riesgo la integridad física de un jugador. Con este canal queremos entregar una herramienta segura y confidencial para que los futbolistas puedan denunciar cualquier práctica que vulnere sus derechos o comprometa su bienestar”, dijo Luis Marín, presidente del sindicato.

“El objetivo del canal no es únicamente recibir denuncias, sino también contribuir a erradicar prácticas que no tienen cabida en el fútbol profesional y promover una cultura de respeto por la salud de los deportistas“, complementaron.

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El Sifup sentenció que “determinadas intervenciones realizadas por personas no autorizadas pueden constituir infracciones a la normativa sanitaria e incluso configurar el delito de ejercicio ilegal de la profesión médica, además de generar graves consecuencias para la salud de quienes las reciben. A través de esta nueva plataforma, el Sifup hace un llamado a todos los futbolistas a denunciar cualquier situación que ponga en riesgo su integridad”.

Resumen:

-Sifup habilitó un canal anónimo de denuncias para proteger a los futbolistas profesionales.

-Luis Marín, presidente del sindicato, impulsó la herramienta para prevenir riesgos sanitarios.

-Infiltraciones irregulares y falta de médicos son prácticas que podrán reportarse confidencialmente.