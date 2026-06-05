El Sindicato de Futbolistas Profesionales, encabezados por Luis Marín, sostuvo una reunión en Portugal con los jugadores de la selección chilena.

Como parte de su compromiso permanente con la representación y el acompañamiento de los futbolistas chilenos, parte del directorio del Sindicato de Futbolistas Profesionales sostuvo una importante reunión en Lisboa con los jugadores de la selección chilena.

El presidente del Sifup, Luis Marín, en compañía del tesorero, Fernando Cordero, y el secretario Jorge Deschamps se reunieron con el plantel completo de la “Roja” en el hotel de concentración en Portugal, donde el sábado se medirán en un amistoso ante los portugueses.

La instancia permitió informar directamente a los seleccionados sobre el trabajo que desarrolla el sindicato en materias gremiales, laborales, educacionales y de bienestar integral, además de compartir los principales desafíos que enfrenta actualmente la actividad y las acciones impulsadas por la organización en defensa de los derechos de los futbolistas.

“Para nosotros es fundamental que los seleccionados conozcan de primera fuente el trabajo que realiza su sindicato y sepan que, independientemente de dónde desarrollen su carrera, siempre contarán con el respaldo del Sifup”, señaló Marín.

“Aunque muchos de ellos hoy compiten fuera de nuestro fútbol, siguen siendo parte esencial de nuestra organización y queremos que sientan que no están solos. Estos encuentros nos permiten fortalecer el vínculo gremial, escuchar sus inquietudes y reafirmar nuestro compromiso de representarlos y acompañarlos en cualquier lugar del mundo. Asimismo, contribuyen a consolidar la unidad gremial y a seguir construyendo un gremio cada vez más sólido, cercano y conectado con nuestros socios”, complementó.

La Roja recibió la visita del Sifup

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Los avances del Sifup con los futbolistas

Durante el encuentro, los representantes del Sifup destacaron avances en iniciativas como la Casa del Bienestar, el Bono Pyme, los programas de salud mental, capacitación y acompañamiento a jugadores activos y retirados, así como el trabajo realizado en distintas instancias legislativas y regulatorias que buscan fortalecer el fútbol chileno.

La reunión también permitió escuchar las inquietudes y opiniones de los seleccionados, reforzando el vínculo entre el gremio y quienes representan al país.

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“Que el directorio del Sifup venga para acá a informarnos de todo lo que hacen y como están trabajando para lo que viene nos pone muy felices. Nosotros como seleccionados somos una parte fuerte de nuestro fútbol y podemos ayudar a compañeros que muchas veces están en otras categoría que no cuentan con los mismos recursos que hoy tenemos nosotros”, dijo Gabriel Suazo.

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“Siempre apoyaremos a nuestro gremio, por lo que estamos muy felices de esta visita. Reafirmamos nuestro compromiso de que van a tener nuestro apoyo para lo que necesite el sindicato. El Sifup siempre tendrá el respaldo de la Selección”, manifestó el actual jugador del Sevilla.

Esta visita forma parte de la política permanente del directorio del sindicato para mantener contacto directo con los futbolistas profesionales. De hecho, en lo que va del 2026 han visitado a 41 de los 46 clubes profesionales del fútbol chileno.