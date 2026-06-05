Desde la ANFP informaron que hubo una confusión: no fue Portugal quien invitó a Bravo a Lisboa, sino la misma selección chilena para un homenaje como crack de la generación dorada.

El histórico Claudio Bravo es protagonista de una suerte de enredo en la previa del amistoso de la selección chilena contra Portugal, este sábado en suelo del país europeo. Es que hubo una confusión en lo que respecta a su invitación al partido que se jugará en Lisboa.

Hace algunos días el mismo Bravo manifestó que “voy a estar en el amistoso. Fui invitado por la Federación de Fútbol de Portugal“. Sin embargo, fue la propia ANFP la responsable de la gestión y no el organismo luso.

Tal como recoge La Tercera, el gerente de selecciones, Felipe Correa, expuso que “nosotros invitamos a Claudio. Estoy muy contento de que pueda sumar a este partido. Esperamos hacer un pequeño reconocimiento que se le avisó a la federación de Portugal. Obviamente tenemos que estar en coordinación con ellos, pero la invitación fue nuestra. Claudio aceptó venir“.

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Homenajes a la generación dorada de la selección chilena

Es que desde Quilín hace tiempo vienen realizando homenajes a distintos integrantes de la generación dorada de La Roja. El mismo Bravo había rechazado una invitación para ser homenajeado contra Brasil en eliminatorias, pero rechazo el llamado.

El homenaje para Bravo es de la ANFP y no de la Federación Portuguesa.

Por suerte, Bravo aceptó la invitación esta vez y está en Lisboa desde este pasado jueves y será homenajeado en la previa del amistoso contra Portugal, el mismo rival contra el que se lució en semifinales de la Copa Confederaciones de Rusia 2017.

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Así las cosas, fue la ANFP la responsable de la invitación y los gastos del viaje de Bravo a Lisboa. Claro está, la Federación Portuguesa de Fútbol fue informada asumiendo detalles protocolares como organizadores del duelo, pero el homenaje correrá por parte de la Federación de Fútbol de Chile.

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La selección chilena dirigida por Nicolás Córdova enfrenta al Portugal de Cristiano Ronaldo este sábado 6 de junio. El amistoso está programado desde las 13:45 horas de Chile, en Lisboa.

Resumen:

-Claudio Bravo: fue invitado por la ANFP al partido amistoso en Lisboa, Portugal.

-Homenaje: la Federación de Chile organizó el reconocimiento y costeó los gastos del viaje.

-Sábado 6 de junio: Chile jugará ante Portugal a las 13:45 horas en Lisboa.