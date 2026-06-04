Portero luso que estuvo en aquel plantel 2017 fue consultado por los penales en la previa del nuevo amistoso.

La selección de Chile jugará un esperado partido amistoso este sábado, cuando visite a Portugal. Los lusos alistan con plantel estelar y se jugarán todo por impresionar a su DT en el duelo ante la Roja.

En la previa del encuentro habló el arquero José Sá, quien actualmente defiende al Wolverhampton de la Premier League. El meta fue parte del equipo que perdió ante Chile en Copa Confederaciones 2017, donde Claudio Bravo tapó todos los penales.

“Estábamos tristes por haber perdido ese partido”, partió diciendo ante la consulta del enviado Kenotrotamundos Skechers Fútbol. Posterior a eso, se le consultó por la figura de Bravo, donde no ninguneó al capitán chileno.

Así reaccionó el portero de Portugal

José Sá fue consultado por la importancia de Claudio Bravo en aquel duelo de semifinales de Copa Confederaciones 2017. Ahí la selección de Chile eliminó a Portugal, lo que según el meta luso no recuerda mucho.

Sá fue suplente en ese duelo / Foto: GETTY

“De (Claudio) Bravo me acuerdo un poquito solamente”, dijo el portero, quien curiosamente olvidó todos los penales tapados por el capitán de la Roja. Pese a eso, después la quiso arreglar y elogió el nivel de la actual selección.

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Sá aseguró que se tomarán en serio el duelo amistoso de este sábado. Eso, debudo a que “Chile es un equipo fuerte, estamos preparados para jugar y sabemos que Chile trabaja mucho”.

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“Chile tiene buen equipo, conozco al guardameta del Swansea (Vigouroux). La selección chilena tiene buen equipo a pesar de no estar clasificados al Mundial, debemos estar concentrados”, cerró.