La indagatoria es parte de las acciones enmarcadas en investigar la responsabilidad del ex presidente de la U en el caso Sartor.

La situación está yendo demasiado lejos. La investigación contra el ex presidente de Azul Azul, Michael Clark, por el caso Sartor y sus implicancias respecto a la propiedad de Universidad de Chile, llegó hasta la mismísima sede de la ANFP.

Según dio a conocer Radio ADN, hasta las oficinas de Quilín 5635 llegó personal de la Policía de Investigaciones (PDI), sin una orden judicial de por medio, con el objetivo de indagar los dineros que recibió la concesionaria desde el 2019 hasta la fecha.

Esta acción en la ANFP se enmarca en la querella que Toesca, liquidadora de los fondos de Sartor, amplió en contra de Clark para probar que hubo “delitos de negociación incompatible y administración desleal”, por ello solicitan información sobre las platas de Azul Azul con el empresario dentro de la regencia.

ver también El profundo lamento de Sergio Vargas por los chanchullos de Clark: “Se ha ensuciado el nombre de U de Chile”

¿Qué hizo la PDI en ANFP por caso Clark?

El medio de comunicación indica que en esta ocasión, los funcionarios policiales no realizaron interrogatorios dentro del edificio, y quien los recibió fue el secretario ejecutivo del organismo, Juan Eduardo Vega, en presencia además del vicepresidente Jorge Aguilar.

La emisora advierte que la información que se solicitó desde la PDI a la ANFP fue toda documentación que acredite pagos a Universidad de Chile desde 2019. Desde Quilín se comprometieron a entregar la misma “en los próximos días”.

Recordemos que para estos efectos, el ente rector del fútbol chileno actúa como “una suerte de caja pagadora de los dineros que TNT Sports paga a los clubes por los derechos de televisión“, en una ruta que estará a partir de ahora bajo investigación.

Publicidad

Publicidad

Michael Clark provoca acción de la PDI en ANFP por dineros a Azul Azul (Photosport)

En síntesis