Un nuevo reportaje golpea al abogado José Ramón Correa, esta vez con movimientos en el mundo judicial, al más alto nivel: ¿Se salpica otra vez la U?

Una nueva polémica se abre en la administración de Azul Azul en Universidad de Chile con el nombre de José Ramón Correa, quien ahora fue vinculado en un reportaje con Luis Hermosilla y varias redes de ayuda judiciales.

El actual vicepresidente ya está en la polémica luego de que el Ministerio Público indagó en la adquisición del 21% de la propiedad de Azul Azul, con fondos de sociedades relacionadas al ex dueño de Ñublense y cercanos con el ex dueño de Huachipato, Victoriano Cerda.

Pero ahora la situación escala hasta niveles del mundo judicial, según una investigación de Reportea, con la filtración de chats que lo comprometen con Hermosilla: “La facilidad para tejer redes en el mundo del poder”.

José Ramón Correa uno de los máximos accionistas de Azul Azul.

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Los chat que relacionan a José Ramón Correa con Luis Hermosilla

José Ramón Correa se ha transformado en el nuevo blanco de la dirigencia de Azul Azul tras la salida pública de Michael Clark, donde ahora hubo filtración de chats comprometedores con Luis Hermosilla.

Así lo detalla el sitio Reportea, quienes precisan en que “los chats entre Luis Hermosilla y José Ramón Correa muestran al actual accionista de Azul Azul realizando gestiones ante ministros de la Corte Suprema, interviniendo en nombramientos judiciales y coordinando acciones con operadores del sistema de justicia”.

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“En 2018 Hermosilla le pidió a Correa interceder ante el ministro de la Corte Suprema Manuel Valderrama para evitar que se anulara el juicio por el asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay. En esa conversación Correa definió a Valderrama como su ‘amigo'”, explican.

Eso no es todo, porque además detallan que “en los mismos chats entre Correa y Hermosilla aparece el rastro de las gestiones que ambos realizaron en el máximo tribunal cuando Dorothy Pérez, actual Contralora General de la República, había sido desvinculada de ese servicio por su antecesor, Jorge Bermúdez”.

“En sus chats con Hermosilla menciona reuniones y gestiones con los ministros Juan Cristóbal Mera, Alejandro Aguilar, Lilian Leyton y Verónica Sabaj de la Corte de Apelaciones de Santiago, y le avisa a Hermosilla de sus coordinaciones para ayudar a jueces a escalar en el escalafón del Poder Judicial, en coordinación con otros abogados, como Gabriel Zaliasnik, y el exministro del Interior, Andrés Chadwick”, profundizaron.

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José Ramón Correa es vicepresidente de Azul Azul

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La Casa de Estudios mira atenta los movimientos de Azul Azul

Alejandra Mizala fue elegida como la nueva rectora de la Universidad de Chile, quien ha estado informándose de la situación con el contrato con la concesionaria Azul Azul.

En ese sentido, los episodios que marcan al vicepresidente José Ramón Correa profundizan una crisis de desconfianza y que llaman a la Casa de Estudios a golpear la mesa.

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““Por supuesto que a todos nos preocupa, ha habido falta de transparencia, pero además, lo que quiero decir es que en la Universidad no hay dos opiniones respecto de que, por ejemplo, el convenio que la Universidad tiene con el club deportivo tiene que ser revisado. Primero que nada, para asegurar que se cumple con el espíritu del convenio original, que eran los valores y emblemas de la Universidad“, comentó en entrevista con CNN Chile.