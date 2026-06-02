Alejandra Mizala espera los resultados del informe en derecho solicitado por su antecesora, para revisar el plan de acción con Azul Azul.

Alejandra Mizala fue electa la nueva rectora de la Universidad de Chile, la casa de estudios que le da el nombre al equipo de fútbol y que tiene un acuerdo con la concesionaria Azul Azul por el nombre y los símbolos.

Algo que, en periodo de elecciones, fueron varios los candidatos que propusieron revisar en detalles, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado en la investigación del caso Sartor con Michael Clark y el directorio.

Por lo mismo, una vez conocida la victoria, fue la nueva rectora, quien marcó el camino de cómo viene la relación con Azul Azul y la revisión del famoso contrato.

Alejandra Mizala fue electa luego de segunda vuelta de las elecciones para la Rectoría de la Universidad de Chile. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

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Espera un informe en derecho antes de hablar con Cecilia Pérez

Uno de los primeros puntos que deberá resolver la rectora Alejandra Mizala será revisar el acuerdo con Azul Azul por Universidad de Chile, donde asegura hay un proceso que está activo.

“La rectora pidió un informe en derecho y tenemos que esperar esos resultados porque nos va a dar algunas luces de los caminos a seguir”, explicó en conversación con radio ADN.

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Por lo mismo, dejó en claro que los pasos a seguir son esperar los documentos y luego tener una charla con la presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, de manera de hacerle saber lo que piensan como Casa de Estudios.

“No hay dos opiniones sobre la necesidad de revisar el convenio y efectivamente asegurar que nuestros símbolos y la universidad esté a resguardo. Tras el informe delinearemos las acciones a seguir, pero todos estamos de acuerdo en que ese convenio debe ser revisado”, finalizó.