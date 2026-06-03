El Romántico Viajero ya piensan en refuerzos y el defensor asoma como una de las cartas fuertes. Eso sí, apunta más al centenario.

La U de Chile no lo ha pasado bien esta temporada y comienza a mirar el mercado de fichajes para reforzarse. El Romántico Viajero quiere levantar el rumbo de cara a su centenario en 2027 y hay un nombre con el que ya hasta comenzaron los contactos: Igor Lichnovsky.

El defensor de 32 años y que hoy milita en el Karagumruk de Turquía es la gran apuesta que hacen en el Centro Deportivo Azul para potenciar el plantel. Eso sí, con un detalle no menor y que podría alejarlo, por lo menos, por algunos meses más.

El crítico momento que vive Franco Calderón hizo pensar a muchos en que le encontrarían un reemplazante en invierno. No obstante, los planes de la dirigencia son otros y la decisión ya genera debate en redes sociales.

Igor Lichnovsky, la carta de la U para afirmar su defensa

La Universidad de Chile se mueve en el mercado y prepara un regreso que divide a los hinchas. El Romántico Viajero ya inició los contactos con Igor Lichnovsky para que vuelva al club después de años jugando en el extranjero.

Igor Lichnovsky es el nombre que mira la U para su defensa y ya hubo acercamientos. Foto: Photosport.

Fue la periodista Rocío Ayala quien en Los Tenores de Radio ADN reveló la información, aunque con un detalle no menor. “Estuve verificando y ya se iniciaron los sondeos. Quizás no se da para este mercado, sino que para los 100 años“, lanzó.

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El zaguero podría darle el sí a la U pero recién en 2027. “Están viendo si está en condiciones de volver, si tiene ganas de estar otra vez en la liga alguien que está en Europa, en Turquía: Igor Lichnovsky“.

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En esa misma línea, la reportera azul enfatizó en que el zaguero “recibió un llamado tentativo, tiene contrato hasta mitad el 2027 y está siendo titular. Estuvo el tanteo para ver si se abren los caminos para una vuelta o se espera un poco más“.

Los rumores de salida de Franco Calderón han tomado cada vez más fuerza y los hinchas exigen un reemplazante si ocurre. Eso sí, ese deseo podría ser correspondido recién el año que viene, cuando celebren su centenario.

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Igor Lichnovsky ya recibió el llamado de la U para que vuelva a Chile a vestir de azul. El defensor está en Turquía disfrutando de jugar en el extranjero y tendrá que tomar una decisión pronto para no hacer sufrir más a los hinchas.

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Los números de Igor Lichnovsky en la última temporada

Igor Lichnovsky cerró la temporada 2025/26 disputando un total de 21 partidos oficiales entre el América y el Karagumruk. En ellos aportó con 1 gol y 2 asistencias en los 1.733 minutos que estuvo dentro de la cancha.

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En resumen, la U y Lichnovsky