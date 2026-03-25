La selección chilena enfrentará a Cabo Verde este viernes en primer turno (00:00 horas) de la madrugada, en el primero de los dos amistosos pactados en la presente fecha FIFA, en gira por Oceanía. Entre los dirigidos por Nicolás Córdova habló uno de los más experimentados, el defensa Igor Lichnovsky.

En palabras recogidas por Radio ADN, el zaguero manifestó que “estoy contento porque siempre es lindo volver a la selección y representar al país. Han habido muchos procesos a lo largo de mi carrera y éste es uno nuevo. Estoy contento, feliz de ver a los chicos nuevos“.

“Y los que somos más grandes nos toca no sólo la labor de un buen rendimiento, sino acompañarlos a ellos de cara al futuro“, agregó.

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Lichnovsky: los jóvenes y el apoyo de medianoche

Complementó que “es lindo, es una invitación a que nuestro país se motive y pueda contagiarse, creo que por lo que hemos conversado hay un plan, se ve un trabajo que viene de inferiores. A todos los chilenos nos gustaría que el recambio fuera de un momento a otro, pero como todos los grandes proyectos llevan tiempo”.

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“Representar al país siempre saca lo mejor de cada uno, yo tengo mi experiencia, otros tendrán la suya, pero a la hora de representar a la selección queda de lado la edad o el momento que vives en el club. Contento de venir a la selección, y apoyar a los jóvenes que ya son el presente y futuro. Son varios jóvenes que vienen del fútbol chileno, se ven con mucha ilusión, entrenan con mucha intensidad. Saben que son el presente y futuro de la selección. Están muy comprometidos y trabajan duro“, expone.

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Asimismo, y por el exótico horario por la diferencia de reloj entre Chile y Nueva Zelanda, Lichnovsky sostiene que los hinchas “tienen que levantarse, somos todos chilenos. Tienen que mandar su energía a estos jugadores, el cuerpo técnico es chileno y hay jugadores jóvenes de la liga chilena. Apoyar“.

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“Cabo Verde es un rival físicamente fuerte y veloces. Lo primero es preocuparnos de nosotros. Pero lo importante es que lo que trabajemos en los entrenamientos se refleje en la cancha”, sentencia Igor Lichnovsky.

Resumen:

-La selección chilena enfrenta a Cabo Verde este viernes de madrugada en Oceanía.

-El defensa Igor Lichnovsky destacó el proceso de recambio liderado por Nicolás Córdova.

-El equipo nacional disputará dos partidos amistosos durante la presente fecha FIFA 2026.