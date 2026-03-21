Este pasado viernes la selección chilena presentó su nueva camiseta alternativa para iniciar el proceso que, ojalá, concluya con La Roja de vuelta a los Mundiales en 2023. Y el diseño de Adidas llamó la tención de inmediato por su rupturismo.

Con el blanco tradicional para la segunda equipación, el modelo dejó de lado el rojo y/o el azul para lucir fondo blanco con detalles en negro, culminados con flores lilas de centro amarillo.

Más allá del diseño, en Argentina confirman, una vez más, que pese a ser los actuales campeones del mundo y de la Conmebol, al otro lado de la cordillera siguen traumados con las finales perdidas ante Chile en las Copas América 2015 y 2016.

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La burla de TyC Sports a La Roja

Fue TyC Sports el que se burló de la selección chilena aprovechando el lanzamiento de la nueva camiseta y el mal presente del representativo nacional: “Chile presentó la camiseta alternativa con la que no irá al Mundial“, publicaron.

El trauma no sana: la nueva burla de la prensa argentina a la selección chilena.

La burla se suma a varias anteriores de la prensa argentina, dejando en claro que ni siquiera una Copa del Mundo ha podido cerrar una profunda herida de la Albiceleste de Lionel Messi, quien incluso estuvo retirado de su selección “por culpa” de La Roja.

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Volviendo a la camiseta de La Roja, desde Adidas explicaron que “en 2023, realizamos un estudio de mercado para entender qué hace sentir orgullosos a los chilenos. Los resultados fueron variados, desde la Cordillera de los Andes hasta Torres del Paine, pero lo que más mencionaron los chilenos fue el desierto florido, motivo por el que elegimos este increíble fenómeno de la naturaleza como inspiración de esta nueva indumentaria”.

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Sentenciaron que “el desierto florido, lo que es mucho más que un paisaje; es un símbolo de resiliencia y esperanza profundamente arraigado en la identidad chilena. Con esta camiseta quisimos capturar ese espíritu y transformarlo en un emblema que todos puedan llevar con orgullo, dentro y fuera de la cancha”.

Resumen:

-Adidas presentó la nueva camiseta alternativa blanca de Chile con detalles de flores lilas.

-El diseño se inspiró en el desierto florido tras un estudio de mercado de 2023.

-El medio argentino TyC Sports publicó una burla sobre la ausencia chilena en el Mundial.