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DT del Sevilla deja un recado a la selección chilena por Alexis Sánchez y otro por Gabriel Suazo: “Que lo devuelvan…”

Matías Almeyda dejó dos reflexiones en torno a los presentes chilenos del cuadro andaluz: dejó un deseo para el caso de Suazinho y otra declaración por el goleador histórico de la Roja.

Por Jorge Rubio

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Matías Almeyda se refirió a Alexis Sánchez y Gabriel Suazo.
© Gemini y Getty Images.Matías Almeyda se refirió a Alexis Sánchez y Gabriel Suazo.

El Sevilla podrá quedarse con Alexis Sánchez durante la fecha FIFA venidera, pero tendrá que desprenderse del chileno Gabriel Suazo. El lateral izquierdo es el capitán de la Roja y en ese contexto, evidentemente fue citado para los partidos amistosos ante Nueva Zelanda y Cabo Verde.

Fue en ese contexto que Matías Almeyda recibió una consulta en torno a los presentes de sus chilenos. AS10 no fue tenido en cuenta por Nicolás Córdova, mientras Suazinho es un inamovible en las nóminas y las alineaciones. “Como entrenador, siempre uno se alegra cuando los futbolistas representan a sus países”, dijo el argentino.

Añadió que “fui jugador de selección, sé la importancia para cualquier jugador defender la bandera de su país desde el lado del fútbol. También me pongo desde la otra vereda. Estamos todos casi bien, jugando cosas importantes. Son viajes largos demoledores, cansadores”.

Gabriel Suazo en acción ante el Real Betis. (Fran Santiago/Getty Images).

Gabriel Suazo en acción ante el Real Betis. (Fran Santiago/Getty Images).

“Pero uno no puede tomar ningún tipo de decisión en este aspecto. Son amistosos y creo que también entran los futbolistas y entrenadores que los devuelvan de la misma manera que se los damos. Es un punto que deseamos”, aseguró el Pelado Almeyda.

Vale decir, espera ansioso que Suazo regrese de la gira por Oceanía sin contratiempos físicos, más allá del evidente desgaste de los partidos y los desplazamientos. El zurdo chileno es muy necesario para los 10 encuentros que restan en La Liga.

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Además de hablar de Gabriel Suazo, el entrenador del Sevilla tocó la situación de Alexis Sánchez. Para estos amistosos, Córdova eligió prescindir de él. Difícilmente el tocopillano, goleador histórico de la selección chilena, esté disponible para el Mundial 2030.

“Con respecto a lo otro, para jugar en la selección no importa la trayectoria. Entra en la comparación buscar a los mejores en cada posición. De eso se trata ser un seleccionador”, apuntó Almeyda, quien sabe perfectamente que el carné no es determinante para recibir convocatorias internacionales.

Alexis Sánchez no fue citado a la selección chilena para la fecha FIFA de marzo de 2026. (Fran Santiago/Getty Images).

Alexis Sánchez no fue citado a la selección chilena para la fecha FIFA de marzo de 2026. (Fran Santiago/Getty Images).

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Y prefirió no complicarse con este tema. “Seguramente el entrenador mirará los partidos de Alexis y lo comparará con otros futbolistas que tiene en esa posición”, apuntó Almeyda, quien afina detalles para este sábado 21 de marzo recibir al Valencia en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán a contar de las 17 horas.

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