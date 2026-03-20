Gabriel Suazo llegó como uno de los grandes refuerzos del Sevilla hace algunos meses, pero no fue el único chileno en arribar a la escuadra española, sino que Alexis Sánchez también selló su regreso a la Liga.

Ambos ya han compartido camarín en la selección, pero es la primera vez que son compañeros de equipo. En conversación con AS, Suazo se refirió a cómo se ha fortalecido el vínculo con el Tocopillano desde que militan en el cuadro de Andalucía.

Suazo habla de su lazo con Alexis Sánchez

Acerca de cómo ha sido compartir esta etapa de su carrera junto al tocopillano, Suazo comentó: “Con ‘Ale’ tenemos muy buena relación, desde que llegó siempre estamos hablando mucho. La verdad es que estoy muy agradecido con él, sobre todo de este tiempo que hemos podido compartir”.

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Agregando que en todo este tiempo ha podido conocerlo más como persona. “Al final, en la Selección ya habíamos podido compartir, pero ahí todo es diferente porque son ratos muy cortos, la comunicación es mucho menor que en un club”.

“Acá convivimos en el día a día y ha sido una convivencia muy buena, muy sana. Me alegro mucho de haber podido conocer a Alexis como persona, más allá de lo que es como jugador. He vivido momentos muy gratos con él.

En la misma línea, añade que está contento por el desempeño de Alexis esta temporada. “Estoy feliz por él, por su momento y por el gol que pudo convertir hace muy poco. Me alegra ver cómo ha ido avanzando y progresando en este tramo que ha tenido en su carrera acá en Sevilla”.

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“Le ha tocado jugar mucho, en los otros períodos en otros equipos no le había tocado participar tanta cantidad de minutos como a él le gusta. Está siempre disponible y entrenándose a full para poder ayudar al equipo en el momento que le toque”.

En síntesis: