El Sevilla visitó al Barcelona con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo como titulares, y fue un domingo para el olvido con goleada por 5-2 a favor de los culés. Tras el duelo, la prensa blanquirroja tuvo críticas para los chilenos.

ABC de Sevilla sostuvo que Alexis estuvo “perdido en la generación ofensiva. El Barça lo desconectó desde el balón a las primeras de cambio y con facilidad. Sin fuelle en este gran escenario”.

Con nota 4, Estadio Deportivo manifestó que el delantero fue “sólo voluntad en su regreso al Camp Nou. Intentó entre líneas ejercer de enlace, pero le faltó chispa en todo momento para concretar sus intenciones”.

“El físico es un asunto que en el fútbol no se puede discutir. El chileno lo intenta pero no es decisivo“, concluyó el Diario de Sevilla sobre Alexis.

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Críticas a Alexis, críticas a Suazo en Sevilla

Sobre Suazo, el mismo medio publicó que “no era el mejor día para regresar al once. Y meneos mal que sus rezos lograron que no tuviera que vérselas con Lamine Yamal”.

Alexis no pudo contra Barcelona en el Campo Nou.

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“Sin capacidad para lanzarse arriba ni seguridad defensiva. Desaparecido en las coberturas. Sustituido al descanso“, complementó el ABC.

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Por último, Estadio Deportivo sentenció que “el peligro no llegó por su banda al empezar en el banquillo Lamine Yamal, lo que aprovechó para proyectarse en ataque y asociarse con Oso. Impreciso en el pase”.

Resumen:

-El Barcelona goleó 5-2 al Sevilla con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo como titulares.

-La prensa española calificó a Alexis Sánchez con nota 4 por su falta de chispa.

-El lateral Gabriel Suazo fue sustituido al descanso tras mostrar inseguridad defensiva y poca proyección.

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