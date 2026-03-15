Alexis Sánchez y Gabriel Suazo vivieron la más amargas de las jornadas en su visita con el Sevilla al Barcelona. El cuadro blaugrana impuso la enorme distancia que hay entre ambos elencos en la tabla de posiciones de la liga española, goleando por un contundente 5-2 en el Camp Nou.

Los goles del partido corrieron por cuenta de un triplete de Raphina (9’, 21’ y 51’), Dani Olmo (38’) y Joao Cancelo (60’). En tanto el descuento sevillano fue obra de Joaquín Martínez (45’+4) y de Djibril Sow (90’+2).

Mientras Alexis dijo presente en los 90 minutos de juego, Suazo fue reemplazado al entretiempo, saliendo por Rubén Vargas cuando su equipo ya caía por 3-1 en el marcador.

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Barcelona se afianza en la cima y el Sevilla no escapa de la zona roja

Con esta victoria los catalanes siguen como sólidos punteros en la liga española tras 28 fechas disputadas. El equipo adiestrado por el alemán Hansi Flick está por encima de todos con 70 puntos, cuatro más que el Real Madrid, su más cercano perseguidor.

El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo sigue preocupado en la lucha por no perder la categoría en España. | Foto: Getty Images.

Por su parte el Sevilla se quedó en el 14° puesto con 31 puntos. Los dirigidos por Matías Almeyda siguen sin despegarse de la zona de peligro, ya que apenas tienen cuatro puntos más que el Elche, elenco que por ahora está descendiendo junto a Levante y Real Oviedo.

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El próximo partido del Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo

Los Blanquirrojos volverán a la acción ante Valencia el sábado 31 de marzo a las 17:00 (hora de Chile) en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Este duelo será válido por la fecha 29 de la liga española y apunta a ser clave en la lucha por el descenso.

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¿Cuándo vuelve a jugar Barcelona?

Por su parte los catalanes en la liga enfrentarán al Rayo Vallecano el domingo 22 de marzo a las 10:00 (hora de Chile) en el Camp Nou. A mitad de semana el Barcelona enfrentará a Newcastle el miércoles 18 (14:45) por la revancha de los octavos de final de la Champions League.