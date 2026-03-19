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La Roja

Universo paralelo: Lecce celebra nominación de Matías Pérez a Chile, pero no fue llamado

El jugador no fue convocado, pero su club no se enteró de la situación. Increíble.

Por César Vásquez

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Matías Pérez estuvo en el Mundial Sub 20 en 2025.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTMatías Pérez estuvo en el Mundial Sub 20 en 2025.

La nómina de la selección chilena dejó varios comentarios, como suele suceder. Algunas críticas y otras aprobaciones. Lo que está claro, es que Matías Pérez no fue llamado. Claro que Lecce no se enteró.

La Roja volverá a la cancha y tendrá sus primeros dos duelos del 2026. Los dirigidos todavía de manera interina por Nicolás Córdova se medirán a Cabo Verde y Nueva Zelanda en la siguiente Fecha FIFA con el objetivo de observar nuevos jugadores.

La pifia de Lecce con Matías Pérez

La selección chilena entregó la nómina oficial para los siguientes encuentros amistosos durante esta semana, donde destacan la presencia de jugadores jóvenes con la misión de ir proyectando al equipo que disputará en las siguientes Eliminatorias.

Matías Pérez es un defensor chileno de 20 años que vive su primera experiencia en Europa, específicamente en Lecce. Solo ha jugado un partido en la presente temporada, por lo que lucha por conseguir un lugar en el equipo de la Serie A de Italia.

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Pérez es un conocido de Nicolás Córdova. Estuvo presente en la selección chilena sub 20 que jugó la Copa del Mundo de la categoría en 2025 en nuestro país. Sin embargo, para esta convocatoria de La Roja adulta no fue considerado. Pese a esto, Lecce celebró su llamado. Insólito.

El equipo italiano hizo una publicación destacando a sus tres jugadores que habían sido convocados a sus respectivas selecciones, incluyendo al chileno. “Matías Pérez con motivo de los partidos amistosos Cabo Verde – Chile (27/03) y Nueva Zelanda – Chile (30/03)”, escribieron.

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Matías Pérez no está incluido en la convocatoria de La Roja. Se desconoce si Lecce cometió un simple error o si el defensor sí había recibido el llamado que después no se confirmó. Por ahora, tampoco se ha informado de alguna baja en la selección que justifique el ingreso del formado en Curicó Unido.

En resumen:

  • El defensor Matías Pérez, de 20 años, juega actualmente en el Lecce de Italia.
  • Chile enfrentará a Cabo Verde y Nueva Zelanda durante la próxima fecha FIFA.
  • El club Lecce anunció erróneamente la convocatoria de Matías Pérez a la selección chilena.
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