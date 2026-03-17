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Fútbol chileno

“A representar a O’Higgins de buena forma”: Ogaz y Faúndez avisan en la selección chilena

Ambos canteranos celestes se confesaron tras el llamado de Nicolás Córdova. Uno de ellos ya jugó el Mundial Sub 20.

Por Nelson Martinez

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Sangre celeste a la Roja tras campañón de los canteranos de O'Higgins.
© O'Higgins FC.Sangre celeste a la Roja tras campañón de los canteranos de O'Higgins.

La selección chilena jugará dos duelos en Oceanía este mes y Nicolás Córdova sorprendió con nombres en su renovada nómina. Ahí figuran dos proyectos que ya son una realidad en O’Higgins, de gran arranque de año.

Felipe Ogaz, volante de corte, y el lateral diestro Felipe Faúndez serán parte de la Roja con miras a los duelos con Cabo Verde y Nueva Zelanda. Ambos jóvenes celestes vienen de gran campaña en la Liga de Primera y Copa Libertadores.

Muy orgulloso, muy feliz. Vestir la camiseta de la selección siempre es un orgullo, más si es la adulta. Feliz y contento por la nómina”, dijo Faúndez. El lateral de 19 años ya conoce a Córdova, ya que fue parte del Mundial Sub 20 con Chile.

Sangre celeste a la Roja: el aviso de Ogaz en O’Higgins

Felipe Ogaz, quien hizo olvidar a Matías Lugo en O’Higgins, también tomó la palabra en diálogo con TNT Sports y se refirió a su llamado a la selección chilena. El volante la tiene clara con miras a su futuro en la Roja.

Ogaz a la izquierda y Faúndez a la derecha, los cracks celestes.

Ogaz a la izquierda y Faúndez a la derecha, los cracks celestes.

“Feliz y muy emocionado, llamé altiro a mis padres y estaban muy orgullosos. Así que feliz por este desafío que se nos viene y vamos a representar tanto a O’Higgins como la Roja de buena forma”, aseguró.

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Ogaz tiene 22 años y cuenta con experiencia internacional, tras un paso por las fuerzas básicas del Fluminense. Sin embargo, su despegue fue en el regreso al Capo de Provincia, con Francisco Meneghini sumando minutos en 2025.

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Ambos celestes son piezas claves en el actual plantel de Lucas Bovaglio, quien deberá rearmar el tablero para reemplazarlos en la Copa de la Liga. O’Higgins debuta este domingo en el torneo, recibiendo a Limache, a las 20:30 horas.

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