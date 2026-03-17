La nómina de Nicolás Córdova sigue sacando ronchas por el futuro de la selección chilena. Uno de los que salió al paso fue Arturo Vidal, quien criticó el llamado recambio en cuanto a nombres que han sido citados.

“Tú hablas de que la selección tiene que mirar jugadores del futuro, tú tienes que llamar jugadores jóvenes. Tienes partidos amistosos no para mostrar a los jugadores que uno ya conoce”, criticó el King.

Pero en el medio chileno salieron a criticar esta vez los dichos del hombre de Colo Colo. Esta vez fue Fernando Solabarrieta el que recordó el proceso pasado, cuando Vidal pedía a los experimentados en la Roja.

Solabarrieta desmiente a Vidal con estos argumentos

Fernando Solabarrieta ocupó su espacio en el programa Marca Personal, de La Metro FM, para analizar el discurso de Arturo Vidal con la selección chilena. El relator y periodista acusó contradicción en el hombre de Colo Colo.

“Me parece que es una selección bastante joven. No haría un punto tan crítico, sí el concepto de Arturo (Vidal) es cortísimo, ‘puros jugadores jóvenes de aquí en adelante’, nada más”, partió diciendo.

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Fue ahí que el comunicador aludió directamente a la frase del King y repasó sus anteriores dichos en relación a la selección chilena. Solabarrieta acusó que el discurso de Vidal “me parece un poco contradictorio”.

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“Eso no lo decía en el proceso anterior (de Ricardo Gareca) cuando lo llamaban, ‘que nos llamen a nosotros…’, pero estaban bastante mal llamados, todos ellos”, cerró.