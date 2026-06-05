El periodista vuelve a la TV y también al popular espacio de streaming, el cual tendrá una versión mundialera durante la Copa del Mundo.

Fernando Solabarrieta vuelve con todo a los medios. El querido periodista, comentarista y relator deportivo relatará el Mundial 2026 y ahora suma una nueva pega: el programa Sin Filtros.

El espacio que ha generado controversia y también buenos números viene de ver partir a Gonzalo Feito. Por eso Felipe Bianchi tomó su lugar mientras, donde alistan un nuevo espacio deportivo durante la Copa del Mundo.

Es ahí donde “Fernando Solabarrieta será el conductor de Sin Filtros Mundial, el espacio deportivo que la productora suma… El programa irá los martes y jueves, inmediatamente después del espacio político, y su estreno estaría fijado para el próximo martes 9 a las 22:00 horas”, informó El Filtrador.

Solabarrieta explica su modo mundialero

Fernando Solabarrieta tendrán dos nuevos espacios durante el Mundial 2026. Mientras sigue participando de Radio La Metro FM, el periodista será relator de la Copa del Mundo en CHV y ahora tendrá un programa en Sin Filtros.

Según la citada fuente, Solabarrieta no llega solo al programa Sin Filtros versión mundialera. “Lukas Tudor y Felipe Bianchi serían los panelistas del espacio, que además contará con la participación de varios streamers deportivos”, apunta la información.

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Solabarrieta vuelve con todo a los medios, donde en TV retorna tras años al relato en las pantallas de CHV. El propio periodista contó la noticia con emoción tras su nueva oportunidad en pantalla.

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“Estoy muy contento porque, obviamente, yo soy nacido y criado en la televisión abierta. Para mí, la televisión abierta sigue siendo muy relevante, y es donde mi vieja me puede ver y mi viejo siempre quiso que volviera”, dijo en La Metro FM.