El jugador del Sevilla confía en que el proceso de la Selección Chilena va bien encaminado, pese a perder ante Portugal.

No pudo ser. La Selección Chilena obtuvo un resultado ajustado ante Portugal, en el amistoso de la fecha FIFA previa al Mundial 2026. Pese al 2-1 que reflejó el luminoso, no fue un partido en el que La Roja haya podido hacer mucho.

De hecho, Lawrence Vigouroux se transformó en la gran figura del encuentro. El portero chileno tuvo atajadas lucidas e, incluso, le tapó un tiro al crack mundial, Cristiano Ronaldo.

Pese a esto, el resultado también cuenta. Si medimos con la vara de los números, un 2-1 ante una selección que es candidata a ser campeona mundial, no parece tan mal. Eso mismo es lo que piensa Gabriel Suazo, capitán de La Roja ante Portugal.

ver también “Conozco a Suazo, Cepeda y Maripán”: figura de Portugal elogia a jugadores de Chile

Palabras de Gabriel Suazo

Frente a los micrófonos de ESPN, Gabriel Suazo dio su versión de lo que aconteció en los pastos del Estadio Nacional do Jamor, en Oeiras, Lisboa. Para el Capi, hay que resaltar los buenos rendimientos individuales que marcaron a La Roja, con varios nombres jóvenes.

“Dentro de todo supimos competirlo. El primer tiempo fue muy difícil quitarles el balón. Pero, dentro de eso, supimos controlar sus situaciones de gol. En el segundo tiempo, con diez, tuvimos varias ocasiones y pudimos marcar otro gol. Nos demostramos a nosotros mismos que podemos seguir compitiendo y llevar a la Selección al próximo Mundial“, declaró Gabriel Suazo, quien también se refirió a los jóvenes llegados al plantel nacional.

“Que vengan y sean igual que en sus clubes, que se sientan con la confianza y lo demuestren. Agustín Arce y Felipe Faúndez jugaron muy bien en el primer tiempo, frente a Leao, un jugador de grandísimo nivel. Nels, por otro lado, es un nuevo compañero que no estaba en el radar y nos puede entregar mucho. Habla español, se hace entender, se le ha visto disfrutar y estoy muy feliz por él”, agregó el jugador del Sevilla, quien, por último, habló de la continuidad de Nicolás Córdova.

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“Hemos entendido la forma de juego y el estilo de Nico. Creo que el futuro de la Selección se ve bien, sobre todo, con estos jóvenes que se están sumando. En cuanto a su continuidad, nosotros no tenemos el control. Lo que sí podemos hacer es crecer día a día”, cerró Suazo.

Gabriel Suazo perdió un balón en el segundo gol de Portugal | Getty Images

En resumen…

La Selección Chilena perdió 2-1 ante Portugal en un partido amistoso en Lisboa.

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El portero Lawrence Vigouroux fue la figura de Chile tras taparle un tiro a Cristiano Ronaldo.

El capitán Gabriel Suazo destacó los rendimientos de los jóvenes Agustín Arce y Felipe Faúndez.