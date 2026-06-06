Sueños de niñez: la Liga Promoción comienza a escribir la historia de futuros cracks

Niños y niñas muestran su entusiasmo en el deporte al desarrollar su talento en la Liga Promoción, donde se reúnen más de dos mil personas.

El fútbol infantil en Chile es el pilar fundamental sobre el cual se construye el futuro deportivo del país. La pasión por este deporte se inculca desde temprana edad, impulsada por diversas iniciativas que buscan profesionalizar y masificar la actividad.

Desde los torneos de Fútbol Joven que organiza la ANFP, los cuales representan el nivel más competitivo y estructurado hacia el profesionalismo, hasta las competencias locales e independientes, el objetivo sigue siendo el mismo: formar no solo atletas de alto rendimiento, sino también personas integrales con valores arraigados en el trabajo en equipo, la perseverancia y la disciplina.

Sin embargo, fomentar el deporte a nivel formativo no está exento de obstáculos. En un país donde cuesta organizar actividades de esta magnitud, el esfuerzo constante de productoras y familias se vuelve vital. A pesar de los constantes desafíos logísticos o de financiamiento, para los organizadores de este tipo de eventos, lo más importante es que los jóvenes realicen deporte.

La actividad física regular ayuda a combatir el sedentarismo, mejora la salud mental y consolida al fútbol como una de las herramientas de integración social más poderosas del país. El compromiso con el desarrollo del fútbol base es tan fuerte que las adversidades climáticas pasan a un segundo plano para los jóvenes talentos.

El fútbol infantil es la primera piedra para desarrollar nuevos talentos

Más de dos mil niños juegan en 60 escuelas de fútbol

Un claro ejemplo de esta resiliencia es que el frío no es motivo para detener el fútbol infantil. Esta inquebrantable voluntad se refleja perfectamente en la agenda deportiva de este fin de semana, periodo en el que se jugará una nueva fecha de la Liga Promoción.

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La continuidad de los partidos, sin importar las bajas temperaturas de la temporada, demuestra la enorme pasión que existe en las canchas chilenas, que queda demostrada en la competición formativa, iniciativa que organiza la productora Haciendo Amigos.

El impacto de este torneo en la comunidad es masivo y fomenta fuertemente la inclusión, logrando reunir a más de 2 mil niñas y niños. Para asegurar un desarrollo progresivo y adaptado a cada etapa de crecimiento, el torneo cuenta con jóvenes participando entre los siete y diecisiete años, quienes compiten con gran entusiasmo en categorías tanto de damas como de varones.

La magnitud y el alcance de esta liga reflejan el inmenso trabajo que existe detrás del fútbol formativo, complementando la labor de los clubes oficiales. Actualmente, una impresionante cifra de 60 escuelas de fútbol y 200 equipos son parte de este torneo.

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La logística requerida para movilizar a esta cantidad de instituciones semana a semana es asombrosa, y el nivel de actividad es altísimo; de hecho, solo durante este fin de semana se juegan más de 70 partidos, llenando las jornadas de sano esparcimiento.

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Para albergar una competencia de semejante envergadura, es fundamental contar con una infraestructura adecuada que garantice la seguridad y la comodidad de los jugadores y sus familias. Por ello, este campeonato se juega en recintos deportivos de alta capacidad, tales como los complejos Mundo Sport Macul, Sport Park Malloco, Proclub y Estadio Mayor, entre otros.

Estos espacios se convierten cada fin de semana en el epicentro de la vida familiar, donde los padres asisten para apoyar incondicionalmente a las futuras promesas del balompié nacional, que sueñan con llegar a la selección chilena.

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Finalmente, la planificación a largo plazo de estas competencias garantiza que los niños y adolescentes mantengan un régimen deportivo constante a lo largo del año. Para mantener la motivación y la competitividad, el torneo está dividido en tres copas y termina en diciembre.

Iniciativas independientes como esta, sumadas a los esfuerzos estructurados de la ANFP, son completamente indispensables para el ecosistema deportivo de Chile, asegurando que el fútbol infantil siga siendo una inagotable escuela de vida, salud y talento