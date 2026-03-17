Nadie esperaba tras el inicio de la Liga de Primera que luego de la fecha 7 el líder absoluto de la tabla de posiciones fuera Colo Colo, situación que se ratificó la noche de este lunes.

El Cacique se mantuvo como líder del fútbol chileno y llegó a las 15 unidades, tras la victoria por 2-0 sobre Huachipato en el estadio Monumental con goles de Álvaro Madrid y Claudio Aquino.

Una de las novedades del equipo de Fernando Ortiz es el puesto de Arturo Vidal, que lleva jugando dos partidos como líbero a gran nivel y se empieza a ganar los aplausos, como en sus momentos de jerarquía en Europa.

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Francisco Sagredo compara a Arturo Vidal con el Chano Garrido

Las comparaciones en el mundo del fútbol son pan de cada día y ahora le tocó a Vidal ser parte de una de ellas, puesto que el periodista Francisco Sagredo hizo un paralelo del King con Lizardo Garrido.

El Chano, al igual que ahora el Rey, cambió de puesto en la cancha en sus últimos años de carrera, porque pasó de jugar de lateral derecho a líbero, lugar donde fue vital en la obtención de la Copa Libertadores 1991 para Colo Colo.

Pancho Sagredo hizo una comparación entre los dos: “a mí me parece que Vidal es más rápido que el Chano en sus últimos años”.

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Arturo Vidal subió su nivel en Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

“Pero no sé si tiene, pero espero que lo llegue a tener, es ese oficio que tenía Garrido, lo tiempista que era“, agregó en radio Agricultura.

“Además, yo no tengo recuerdos de grandes macanas del Chano como líderes… Pelotas perdidas en la salida, que hizo una de más. Era un jugador muy simple con muy buena técnica”, cerró Sagredo.

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Colo Colo empieza a encontrar su equipo titular y es con Arturo Vidal fuera del mediocampo y ubicado como último hombre en una línea de tres defensores.

En síntesis

Colo Colo lidera la tabla con 15 unidades tras vencer 2-0 a Huachipato en el Monumental.

lidera la tabla con 15 unidades tras vencer 2-0 a Huachipato en el Monumental. El jugador Arturo Vidal suma dos partidos jugando como líbero en una línea de tres defensores.

suma dos partidos jugando como líbero en una línea de tres defensores. El periodista Francisco Sagredo comparó en radio Agricultura el nuevo rol de Vidal con Lizardo Garrido.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera

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