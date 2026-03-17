La séptima fecha de la Liga de Primera se cerró la noche de este lunes, y fue con la victoria de Colo Colo sobre Huachipato por 2-0 en el estadio Monumental, que dejó a los albos en el primer lugar de la tabla.

Uno de los jugadores que se afianza en la titularidad del líder es Diego Ulloa, quien volvió a ser de la partida y cumplió un buen trabajo como carrilero por la izquierda.

El ex Unión La Calera partió el año como la tercera alternativa para Fernando Ortiz en la banda izquierda, tras Erick Wiemberg y Cristián Riquelme, sin embargo, desde que tomó la titularidad en la segunda fecha no la soltó más e incluso fue citado a la selección chilena.

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Alejandro Hisis alaba a Diego Ulloa por su nivel en Colo Colo y su llamado a la Roja

El rendimiento de Diego Ulloa fue analizado junto a RedGol por Alejandro Hisis, quien declaró que su citación a la Roja está muy bien por el rendimiento que está teniendo con la camiseta alba.

“Muy bueno, no me sorprende para nada su llamado, me tenía gratamente impresionado y lo sigue ratificando el llamado es para que mejore más”, dijo el ex seleccionado nacional.

Diego Ulloa es fijo en Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

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Diego Ulloa a sus 22 años tiene su primera citación a la Roja adulta y será parte de la FIFA Series, donde Chile jugará amistosos ante Cabo Verde y Nueva Zelanda.

En síntesis

Colo Colo venció 2-0 a Huachipato en el Monumental y es líder de la liga.

venció 2-0 a Huachipato en el Monumental y es líder de la liga. El carrilero Diego Ulloa es titular desde la segunda fecha tras ser la tercera opción.

es titular desde la segunda fecha tras ser la tercera opción. La selección citó a Diego Ulloa (22 años) para amistosos contra Cabo Verde y Zelanda.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera

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